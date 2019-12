Celaá, a Junqueras: El derecho de autodeterminación no tiene encaje legal

Publicado 13/12/2019 15:00:21 CET

Defiende la Constitución como lugar de encuentro frente a quienes ven en ella su "némesis" o la quieren convertir en una "cruzada"

El Gobierno en funciones ha respondido este viernes a la entrevista del presidente de ERC, Oriol Junqueras, en 'La Razón' que el "pretendido derecho de autodeterminación no tiene ningún encaje legal en el sistema democrático español", ni tampoco en el europeo.

Así se ha expresado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha remarcado que la decisión del legislador en 1978 de excluir el derecho de autodeterminación de la Constitución española "fue acertada".

En su opinión, "no es por un capricho" que en ninguna de las Constituciones europeas ni en la mayoría de los países del mundo (hay contadas excepciones, como el caso de Etiopía) no se reconozca el derecho de autodeterminación de los territorios que componen un país porque "el ejercicio del derecho a decidir divide sociedades, da resultados binomios a asuntos complejos y no resuelve".

En nombre del Gobierno español, Celaá ha enviado un mensaje "a los que ven en la Constitución su némesis o a quienes la quieren convertir en una cruzada" el Ejecutivo les responde que para el PSOE "la Constitución siempre ha sido entendida como un espacio de encuentro y de diálogo".

DEMOCRACIA=ACEPTACIÓN DE LA LEY

"Las claves de la democracia son la aceptación de unas normas comunes para todos y el reconocimiento y cumplimiento de la ley. Ley, Constitución, y diálogo. Y sin ambos es imposible avanzar", ha advertido Celaá. "Nunca lo conseguiremos (avanzar) si aceptamos el veto de quienes tachan de 'anti España' o 'anti Cataluña' a quienes no piensan como ellos", ha añadido.

"Hace mucho tiempo que quedó claro que el patriotismo excluyente que se arroga el derecho de admisión es un enemigo de la convivencia. Quien de verdad quiere un fruto de convivencia lucha por él y lo entiende como un espacio plural, abierto, diverso, multicultural. Ése es el proyecto de Pedro Sánchez", ha zanjado.

La ministra de Educación no ha querido dar detalle alguno sobre la evolución de las negociaciones entre el PSOE y ERC sobre la investidura ni acerca de la posible fecha en que podría celebrarse ese debate y posterior votación en el Parlamento. "Son conversaciones discretas de cuyo resultado, de haberlo, se dará cuenta", se ha limitado a señalar.

También ha enmarcado dentro de la normalidad la ronda de llamadas a los presidentes autonómicos que se dispone a iniciar Sánchez el martes que viene y que incluirá al catalán Quim Torra. Eso sí, pese al interés de Torra en ser el primero en esa ronda, Celaá ha subrayado que el orden que deberá seguirse será el habitual, que va en función de la antigüedad de sus respectivos Estatutos de Autonomía, es decir, Euskadi en primer lugar y Cataluña, en segundo.