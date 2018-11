Cervera deja el escaño en el Congreso, implicado en un presunto chantaje

Actualizado 10/12/2012 17:09:20 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario cuarto del Congreso, Santiago Cervera, ha comunicado al portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, su decisión de renunciar a su escaño de diputado del PP por Madrid tras su detención este fin de semana al verse involucrado en un supuesto chantaje al presidente de Caja Navarra (CAN), José Antonio Asiáin.

Tras una reunión con Alonso, Cervera ha convocado a los medios de comunicación para anunciar su dimisión, que pensaba formalizar al término de la rueda de prensa, y su baja temporal como militante del PP, pero también para proclamar su "integridad intelectual y actitudinal" y para dejar claro que no ha cometido delito alguno.

El parlamentario navarro ha subrayado que ha optado por decir adiós al Congreso para afrontar este caso sin aforamiento alguno, puesto que, de continuar como diputado, la investigación le habría llevado al Tribunal Supremo y, a su juicio, no es "aceptable, justo ni adecuado" que el alto tribunal se dedique a cuestiones como la trama de chantaje en la que se ha visto implicado.

"ES LO QUE MÁS CONVIENE A TODOS"

Pero también por no perjudicar al PP, al que ha querido agradecer su "generosidad" durante estos años, sobre todo tras la ruptura en la pasada legislatura de su coalición con UPN, formación a la que pertenecía. "El PP ha sido enormemente generoso conmigo y en estas circunstancias complicadas no debo generarle ningún tipo de perjuicio --ha dicho--. Eso es lo que más nos conviene a todos".

Cervera, número seis en la lista del PP por Madrid, ha destacado que "siempre" se ha comportado con "completa integridad intelectual y actitudinal" en su labor política "diciendo las cosas tal y como se piensan y siendo congruente con lo que se dice".

"Esta actitud me ha caracterizado siempre, sea cómoda o incómoda, sea conveniente o inconveniente, pero siempre he ido con la verdad por delante", ha manifestado el navarro para enmarcar, a renglón seguido, su decisión de renunciar a su escaño como un acto de "integridad política". "Es conveniente que los políticos sepan trasladar a la sociedad que no estamos amarrados al puesto ni al escaño, sino comportarse siempre con sencillez e integridad", ha apostillado.

Dicho esto, ha puesto de relieve que va a colaborar en el esclarecimiento de unos hechos de los que cree que es una "víctima". Cervera ha proclamado que no ha cometido amenaza o chantaje alguno y que se ha visto implicado en este asunto por unas razones que cree saber cuáles son y que en su momento hará valer.

"No soy el culpable, ni el responsable ni el autor de nada de lo que se me quiere imputar --ha reiterado Cervera--. Soy aquí una víctima y creo que sé las razones por las cuales a mi se me ha escogido como víctima en este asunto. Ahora trabajaré todo lo necesario para acreditar esto allá donde corresponda".

Una de sus primeras acciones será pedir que los responsables de la investigación accedan a su correo electrónico para llegar al mensaje que, según su versión, le hizo desplazarse a las murallas de Pamplona para recoger la documentación contra los gestores de Caja de Navarra que le había prometido un anónimo, lugar donde fue detenido por la Guardia Civil.

NO SE HA SENTIDO PRESIONADO

Preguntado en este punto si se siente víctima por razones políticas, Cervera tan sólo se ha limitado a señalar que se ha comportado como político en relación con algunos asuntos que están detrás de este caso que ha trascendido este fin de semana.

En Navarra era conocido su enfrentamiento con los gestores de la CAN, especialmente el expresidente Enrique Goñi y con el expresidente foral y de UPN, Miguel Sanz, ahora ambos consejeros de unas bodegas cuyo vino Cervera prometió dejar de comprar.

"No me voy a poner el sustantivo y el adjetivo porque lo que me ocurre me ocurre en virtud de unas circunstancias que son las de Santiago Cervera como persona dedicada a la política en el ámbito local de Navarra pero también conocido en otros", ha dicho.

NIEGA FALTA DE APOYO DEL PP

Por último, y preguntado sobre si se ha sentido presionado o ha percibido algún tipo de falta de apoyo en la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, Cervera ha respondido que "de ninguna manera" se ha sentido presionado ni ha percibido falta de apoyo alguna en 'Génova'.

Es más, ha revelado que ha llegado esta mañana al Congreso con la decisión ya tomada a salvo de ponerla en conocimiento del portavoz parlamentario de los 'populares', Alfonso Alonso, y otros miembros de la dirección del grupo.