Chivite dice que el Gobierno foral trabaja en un "alivio fiscal" a rentas medias y bajas

PAMPLONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el Ejecutivo foral está trabajando en una medida de "alivio fiscal" principalmente dirigida a las rentas medias y bajas de la Comunidad foral, para paliar los efectos de la inflación y el incremento del precio de la energía.

Chivite ha asegurado, en una entrevista con Radio Euskadi recogida por Europa Press, que el Gobierno de Navarra "acompañará a todos los sectores que lo estén pasando mal y a las familias con medidas económicas o fiscales".

Según ha explicado, en lo que se refiere a medidas fiscales, el Gobierno foral está trabajando "en una propuesta técnica que alivie fiscalmente a las rentas medias y bajas, que son las que en principio peor lo van a pasar este invierno por el IPC, la subida de la cesta de la compra, el precio de la energía". "Técnicamente estamos trabajando en la medida que sea más justa y más oportuna al momento en el que estamos viviendo", ha añadido, para señalar que se trata de buscar "cierto alivio fiscal".

"No estamos hablando de deflactar la tarifa del IRPF. Compartimos el objetivo, cierto alivio fiscal, sobre todo a rentas medias y bajas, que es la mayoría del conjunto de los contribuyentes navarros, pero tenemos que acertar con una fórmula que sea justa y que vaya a las familias y rentas que más apretado lo puedan pasar", ha afirmado.

En el ámbito de las empresas, ha señalado que "empieza a operar el 1 de enero la deducción especial por costes energéticos que va dirigida a las empresas". "Estaremos atentos para seguir tomando medidas como lo hicimos a lo largo de toda la pandemia y esas medidas fueron muy bien valoradas por el conjunto de los sectores", ha indicado.

María Chivite ha asegurado que está "alerta" por la situación económica, pero ha señalado que "no se va a producir la catástrofe que vaticina el Partido Popular, que juega a la profecía autocumplida". "También es evidente que tenemos una inflación disparada y el crecimiento del precio de la energía puede hacer que tanto empresas como familias pasen un invierno más complejo de lo que sería deseable", ha apuntado.

En cuanto a la negociación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2023, María Chivite ha afirmado que "es pronto todavía para hablar de esto, porque todavía estamos en el proceso interno de elaboración de esos Presupuestos, todavía no tenemos cerrado el techo de gasto, aunque no tardaremos mucho en hacerlo, y posteriormente, como hemos hecho en el resto de los ejercicios, hablaremos con el conjunto de las formaciones políticas". "Evidentemente EH Bildu ha mostrado su posición favorable, como lo lleva haciendo estos tres años, a apoyar los Presupuestos, pero en una situación tan complicada me gustaría que todas las formaciones políticas arrimaran el hombro", ha añadido.

Así, ha indicado que aunque no ha visto "ahí" a Navarra Suma "en ningún momento de la legislatura, la responsabilidad del Gobierno es tener el diálogo abierto con el conjunto de formaciones políticas".

DESCARTA A EH BILDU EN EL GOBIERNO

Con vistas a las próximas elecciones, Chivite ha afirmado que "por supuesto" espera reeditar su mandato y ha asegurado que la valoración de estos tres años de Gobierno es buena, "a pesar de las complicaciones". "Hemos tenido una pandemia, catástrofes naturales, incendios, nos ha ocurrido prácticamente de todo, y creo que se han solventado relativamente bien los problemas", ha añadido.

Preguntada sobre si aspira a renovar el Gobierno con los mismos socios, Chivite ha dicho que quiere un Gobierno "de marcado carácter progesista" y lo que determina ese carácter son "los acuerdos de Gobierno, el contenido de los acuerdos, esa es la idea que tenemos los socialistas".

Sí ha descartado Chivite, secretaria general del PSN, un pacto para que EH Bildu entre en el Gobierno foral. "El PSN no valora la entrada de EH Bildu en el Gobierno. Para el PSN no es momento de que EH Bildu entre a formar parte del Gobierno la próxima legislatura, es algo que descartamos totalmente. Una cosa son acuerdos puntuales en torno a cosas de marcado carácter social y otra cosa es que EH Bildu forme parte del diseño de la política del Gobierno en su conjunto. Son dos cosas muy diferentes", ha señalado.

"SALIDA" A LAS MASCARILLAS

También ha abordado la jefa del Ejecutivo foral la situación de las mascarillas almacenadas tras la operación en la que intervino la empresa pública Sodena y ha afirmado que "hay que dar salida a esas mascarillas para minimizar el impacto negativo que esta operación ha tenido en las arcas públicas, pero eso implica un acuerdo a tres partes, porque ese acuerdo a tres partes que hubo entre Sodena, CEN y Albyn sigue vigente, por lo menos el Gobierno entiende que sigue vigente, y apelo a ese acuerdo para dar salida a esas mascarillas".

En todo caso, Chivite ha defendido que el Gobierno foral ha sido "transparente" con este tema. "Se ha colgado el informe en el portal de transparencia, se ha dado su conocimiento a la Cámara de Comptos y ahora esperaremos el informe de Comptos y seguiremos las recomendaciones que haga", ha asegurado.

La presidenta del Gobierno ha considerado que "la oposición está diciendo muchas cosas, medidas verdades, por no decir falsedades" sobre este asunto, "porque lo que intenta hacer es generar un bulo que no es cierto". "Hay un tema muy puntual, la Cámara de Comptos ya auditó todo el tema de las compras durante la pandemia que tienen que ver con las operaciones del Gobierno y ahora está analizando lo que tiene que ver con empresas públicas. Hasta hora nos ha dicho que la gestión ha sido razonable y ahora veremos ese caso puntual de las mascarillas", ha indicado.

APLICACIÓN DE LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA

En cuanto a la propuesta de la ministra de Empleo, Yolanda Díaz, de limitar el precio de productos básicos de la cesta de la compra, María Chivite ha afirmado que "es un debate ficticio, aquí lo que hay que procurar es la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, en donde hay un reparto de esas cargas, donde se garantiza la viabilidad de los agricultores y ganaderos, que son los que peor lo están pasando con la subida de los precios". Así, ha planteado que "legalmente no sé si es posible" limitar los precios de los productos y ha señalado que "la solución es la aplicación de la ley de cadena alimentaria".