Cifuentes: "Mi principal participación en la Púnica fue personar al Gobierno de Madrid como acusación particular"

Defiende que su actuación se ajustó siempre a la legalidad tanto en el PP como en la Asamblea de Madrid

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, ha afirmado este miércoles tras prestar declaración en la Audiencia Nacional que su "principal participación" en la trama Púnica, por la que ha sido citada como investigada, "fue personar al Gobierno de la Comunidad de Madrid como acusación particular en defensa de los intereses de los madrileños" cuando presidía la región.

En declaraciones a los medios al término de la comparecencia, que se ha prolongado durante unas tres horas, Cifuentes se ha mostrado "satisfecha" con la declaración. "Nunca tuve nada que ver con ese tipo de asuntos y muchas personas saben que si precisamente algo hice cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid y del partido fue luchar de manera implacable contra la corrupción", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que "siempre" puso en conocimiento de la justicia los asuntos que encontró "que podían ser irregular" y ha mencionado específicamente "la presunta corrupción en el Canal de Isabel II", que se investiga en la causa 'Lezo' y la Ciudad de la Justicia, también bajo la lupa de la Audiencia Nacional.

Respecto al contenido de su declaración, Cifuentes ha confiado en haber podido esclarecer "dos cuestiones que había que aclarar", su labor y función en el PP madrileño entre 2004 y 2008 y la adjudicación al Grupo Cantoblanco del contrato de gestión de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011, cuando ella era vicepresidenta del parlamento autonómico y formaba parte de la mesa de contratación.

Sobre su papel en el PP, ha dicho que en primer lugar como secretaria de política territorial y con posterioridad como presidenta del Comité de Derechos y Garantías "sólo" participó en dos comités de campaña, los de las autonómicas de 2007 y las generales de 2008 y en ambas su labor fue "exclusivamente la movilización territorial".

"En ninguno de esos años ni en los comités de campaña ni en el partido yo tuve ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de participación o actuación referida a la administración, la gestión económica o la financiación del partido ni de sus campañas", ha destacado ante los medios.

Respecto a la adjudicación, Cifuentes sostiene que ha podido explicar ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción que "la actuación fue absolutamente ajustada a la legalidad, siempre contando con el respaldo de todos los informes técnicos, jurídicos e informes que avalaban esas decisiones" y fueron además adoptadas "por unanimidad" de "14 personas, la mitad políticos y la otra mitad técnicos".

"Yo no elaboré ni participé en la elaboración del pliego de los concursos y fueron los técnicos los que establecieron las baremaciones que conforme a la legalidad correspondían y por tanto, mi actuación fue completamente ajustada a la legalidad y correcta. Espero que tras una sesión larga y muchas explicaciones, este tema quede claro porque yo no he tenido nunca nada que ver con ese tipo de asuntos", ha apuntado.