Ciudadanos anima al PP a negociar unos Presupuestos "lo menos bolivarianos posible": "No podemos mirar para otro lado"

Cuadrado saluda que en julio no se haya reunido la mesa de diálogo con la Generalitat y dice que "algo estará haciendo bien" su partido

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha animado al Partido Popular a sentarse también con el Gobierno a negociar unos Presupuestos Generales "lo menos bolivarianos posible", ya que, ante la situación "extraordinaria" y "excepcional" provocada por la pandemia, considera que no se puede "mirar para otro lado".

"Yo invito al PP a que participe, a que se siente y que aporte porque cuanto más unidos estemos en esta situación, mejor. Repito, es una situación totalmente extraordinaria y ahora es el momento de sentarse y salir de ésta todos juntos", ha declarado Cuadrado a Europa Press

En este sentido, ha recalcado que no pueden quedarse sin "hacer nada" y ha subrayado que van a trabajar para que esas cuentas públicas sean "lo más de Ciudadanos posible y lo menos bolivarianas posible". Por eso, ha animado al PP a "seguir el mismo camino" que Cs.

De hecho, el también responsable de Finanzas de Cs se ha mostrado convencido de que si logran que esas cuentas públicas "se parezcan más" a las ideas de su partido se lo van a "agradecer" más españoles que si dejan que sean unos PGE "bolivarianos de Podemos y los independentistas".

UNOS PGE QUE BAJEN IMPUESTOS Y PIENSEN EN LAS CLASES MEDIAS

"Nosotros siempre lo hemos dicho, no nos gusta este Gobierno y no nos gusta este presidente, pero es el presidente que tenemos, es el Gobierno que tenemos, y estamos en medio de una pandemia. Lo que no podemos hacer es mirar para otro lado y no hacer nada", ha proclamado.

Al ser preguntado cuáles son las líneas rojas de Cs para dar su apoyo a esos PGE, Cuadrado ha asegurado que están ante una situación "excepcional" que hace pensar a su partido que hay que ayudar a lograr unos Presupuestos "de la reconstrucción" y "de la unidad" que tengan "el máximo apoyo posible" y que piensen en "la clase media".

En este punto, ha señalado que es al Gobierno al que corresponde la iniciativa con esos PGE y que Cs lo que le pide es "claridad con los números y con la situación". Eso sí, ha anticipado que su formación apuesta por bajar impuestos porque, a su entender, así "se puede recaudar más" y ha avanzado que así se lo van a trasladar al Ejecutivo.

RELACIONES "FLUIDAS Y PRODUCTIVAS" CON EL GOBIERNO

El vicesecretario general de Ciudadanos ha subrayado que las relaciones de Cs con el Gobierno en los últimos meses "están siendo fluidas y productivas" y ha destacado que se centran en "buscar soluciones a los problemas" de la gente, sin estar "pensando en ideologías".

Ante las críticas de Podemos por la reunión de Gobierno y Cs esta semana, Cuadrado ha indicado que esa cita ya estaba pactada desde junio porque entonces quedaron en verse en julio y "hacer un balance" de los acuerdos. Con la pandemia, ha explicado que su partido aprovechó para "pedir otras cosas" como que tome el control del Covid-19 en Cataluña y un plan nacional para el nuevo curso escolar.

El dirigente del Cs ha recalcado que su partido no está en el juego de "si están en una foto" sino pensando en cómo salir de la crisis de "la mejor manera posible". En ese encuentro, ha proseguido, estaba la vicepresidenta Carmen Calvo y por tanto se sientan "con el Gobierno".

En cuanto a si cree que al final las presiones de Podemos pueden llevar a que Pedro Sánchez busque el acuerdo de sus socios de investidura para sacar adelante los PGE, Cuadrado ha asegurado que su partido va a trabajar. "Es lo que digo y quizá los Presupuestos pues serán un punto de inflexión", ha agregado.

En este punto, ha dejado claro que Cs no va a "renunciar" a sus ideas y propuestas en esa negociación y ha reiterado que si su partido hace aportaciones a esos PGE serán "más sensatos y con más sentido común", máxime cuando, según ha dicho, han demostrado que "saben gestionar" desde los gobiernos autonómicos en los que mantienen con pactos con el PP.

Asimismo, ha puesto en valor los fondos europeos de 140.000 millones aprobados en el último Consejo Europeo y ha añadido que deben ayudar a los partidos a actuar "con responsabilidad" y "sentarse" a negociar cómo se invierte ese dinero. A su juicio, esos fondos "pueden ser una oportunidad para hacer aquellas reformas estructurales y de digitalización" que necesita España y apostar por la educación y la sanidad. "Y nosotros vamos a poner nuestro grano de arena para que se invierta bien ese dinero", ha aseverado.

"LA MESA DE LA INFAMIA"

Al ser preguntado si Cs aparcará las negociaciones presupuestarias si se reúne la mesa de diálogo con la Generalitat, ha indicado que las mesas "importantes" son las que celebraron esta semana con el Gobierno para hablar del Covid o las ayudas al turismo y no las mesas en las que se habla de "privilegios" de territorios. "No estamos de acuerdo con esa mesa de la infamia, que una vergüenza de mesa. Pero es que no está en nuestra mano (que se reúna o no)", ha dicho.

Eso sí, Cuadrado ha admitido de que están "muy contentos" ante el hecho de que esa mesa de diálogo con la Generalitat no se haya reunido en julio. "Algo estaremos haciendo bien en Cs cuando al final por mucho que hablaran de la mesa, pues esa mesa al final no ha llegado", ha exclamado, para añadir que Cs se "alegra" si ERC no "influye" en los gobiernos de España porque para eso "nació" su partido.

Preguntado de nuevo si Cs se levantaría de la negociación presupuestaria si se reúne esa mesa, ha subrayado que el Gobierno "es libre" y Ciudadanos no es su socio de Gobierno, por lo que no está en su mano la "posibilidad de que el Gobierno se siente o no se siente". "Los socios de Gobierno son ellos y lógicamente entre socios de Gobierno sabrán sus pactos. Si ellos han pactado esa mesa, pues es una decisión que tiene el Gobierno", ha puntualizado.

CRÍTICAS A TORRA POR SU GESTIÓN ANTE LOS REBROTES

Ante el crecimiento de los rebrotes de Covid-19 en Cataluña, ha resaltado que, "en el momento de la verdad", cuando los independentistas tienen que gestionar, son los que "peor han gestionado" esta crisis. "Torra, en el momento en que deja de hablar de independencia de Cataluña como un Estado libre, pues no hay nada detrás", ha afirmado, para recriminarle que su único argumento sea "echar la culpa a España" de todos los problemas.

"En el momento en que ellos han tenido el control, han perdido la trazabilidad de la pandemia", ha avisado Cuadrado, que ha echado en cara al Gobierno catalán que "no se hubiese preparado para este momento" de rebrotes. "Por eso es doblemente grave lo que ha pasado en Cataluña", ha apostillado.

Al ser preguntado si Cs sería partidario de crear una comisión de investigación en el Congreso para depurar responsabilidades políticas en la gestión del coronavirus, ha subrayado que ahora deben estar "todos juntos para salir de ésta" y no cree que sea el momento de esa comisión.

"Para hacer una comisión de investigación, pues ya habrá tiempo si es necesario y nosotros no tenemos ningún problema en que se investigue todo lo que haya que investigar, pero desde luego, la prioridad ahora es la de ponernos de acuerdo para buscar medidas para que la gente no pierda su empleo", ha declarado.

PIDE "RECTIFICAR" EL ACUERDO SOBRE REMANENTES

Por otra parte, ha solicitado al Gobierno que "rectifique" el acuerdo sobre remanentes y superávit municipal que, según ha dicho, se aprobó de forma "unilateral" en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Tras asegurar que eso no es "unir" como pide el propio Pedro Sánchez, ha confirmado que Cs trabajara para que el Gobierno "rectifique y entienda que una medida de este tipo tiene que contar con amplios acuerdos".



