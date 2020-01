Ciudadanos asegura que el PSOE nunca le ha ofrecido "absolutamente nada" y que Sánchez quería ser investido "gratis"

Actualizado 03/01/2020 17:02:23 CET

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha asegurado este viernes que el PSOE nunca ha ofrecido "absolutamente nada" a su partido para poder pactar, ni después de las elecciones generales de abril ni tras las de noviembre, porque la intención de Pedro Sánchez siempre ha sido recibir "gratis" sus votos para ser investido presidente del Gobierno.

En declaraciones a los periodistas ante la Fiscalía General del Estado, Bal ha dicho que es "absolutamente falso" que el PSOE propusiera a Cs ocupar un puesto en la Mesa del Congreso y cargos en el Gobierno a cambio de apoyar la investidura de Sánchez: "Nunca nos han ofrecido nada".

Refiriéndose tanto al periodo posterior a las elecciones de abril como a los casi dos meses que han transcurrido desde las de noviembre, ha dicho: "Todo lo que el PSOE le ha dicho a Ciudadanos durante todo este tiempo es 'vótame la investidura gratis'. Sin sentarse a negociar, sin ofrecer absolutamente nada, sin hablar de programa político, absolutamente nada de nada".

Edmundo Bal ha destacado que el PSOE "se ha reunido una y mil veces" con partidos "nacionalistas, independentistas y populistas" --en alusión a ERC, el PNV y Unidas Podemos-- y, en cambio, Sánchez tardó una semana en aceptar el encuentro que le propuso la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas.

Cs NO SERÁ "CÓMPLICE" DE UN GOBIERNO DONDE ESTÉ PODEMOS

Por otro lado, el diputado ha descartado que, para que la participación de ERC sea innecesaria, su partido vote a favor de la investidura del candidato socialista. "¿Qué nos está pidiendo el PSOE? ¿Que seamos cómplices de un Gobierno donde el vicepresidente va a ser Pablo Iglesias y va a tener cuatro ministros?", se ha preguntado, agregando que Cs rechaza también las medidas pactadas entre el PSOE y el PNV.

Bal ha reiterado el llamamiento de Arrimadas a los barones socialistas para que insten a Sánchez a no formar el "Gobierno Frankenstein" que plantea y acepte ser investido mediante acuerdos con el PP y Ciudadanos.

A su modo de ver, las llamadas telefónicas de Arrimadas a varios dirigentes territoriales del PSOE este jueves pusieron "nerviosos" a los socialistas, que, para evitar un "tumulto" interno, decidieron "lanzar cortinas de humo" como la de la supuesta oferta del PSOE para dar cargos a Cs.

LAS PROMESAS DE SÁNCHEZ ANTES DE LAS ELECCIONES

En este contexto, el portavoz adjunto de la formación naranja en el Congreso ha recordado las palabras de Sánchez antes de los comicios de noviembre, cuando dijo que no iba a pactar con independentistas, que no podría dormir teniendo un Gobierno con miembros de Podemos y que no descartaba aplicar en un futuro el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si se dieran las circunstancias para ello.

Ahora "cumplan con esas promesas y miren a Ciudadanos y al PP", ha dicho a los socialistas, advirtiendo a los barones de que ni ERC ni el PNV van a velar por "el interés general de todos los españoles" ni de los ciudadanos de las comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura.

Por último, Bal se ha dirigido a los partidos regionalistas, con los que Arrimadas también habló por teléfono el jueves, y ha celebrado que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) haya decidido votar no a la investidura de Sánchez.

En cuanto a Teruel Existe, que ha avanzado su voto favorable, el diputado ha preguntado a sus dirigentes si, por ejemplo, estarán a favor de "romper" su comunidad autónoma por las reivindicaciones territoriales del independentismo catalán sobre la Franja de Aragón.

También ha apelado a Coalición Canaria (CC) y al Bloque Nacionalista Galego (BNG), que aún no se han pronunciado sobre la investidura, para reclamarles que "no voten a favor de romper España".