Ciudadanos critica que Sánchez y Casado se "repartan" el CGPJ metiendo también jueces "afines" a Podemos y ERC

Publicado 14/02/2020 14:32:06 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha cargado este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, por haberse citado el lunes en Moncloa para "repartirse" la composición del Consejo General del Poder Judicial y, además, dar entrada en este órgano también a jueces "afines" a Unidas Podemos y ERC.

En una rueda de prensa en el Congreso, Bal ha admitido que no le "extraña" que Sánchez no haya pedido entrevistarse con la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, porque, según a recalcado, los 'naranjas' no van a participar "de ninguna manera en ese reparto de cromos" en el órgano de gobierno de los jueces.

Bal ha denunciado que el PP intentó "nombrar por 'whatsapp' al presidente del GGPJ, en referencia al polémico mensaje que envió a sus compañeros el exportavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó en referencia al magistrado Manuel Marchena.

SU SISTEMA, EL MEJOR

Además, ha cargado contra los de Casado por haberse adherido ahora a la fórmula acuñada por Ciudadanos para reforma el sistema de elección del CGPJ de manera que la mayoría de este órgano sea elegido por los miembros de la judicatura con un método que evita la "monopolización" del sistema por parte de las asociaciones judiciales.

Bal ha querido dejar claro que el sistema vigente no hace que se elija a malos jueces para su órgano de gobierno, sino que se escoge a los "afines" a los partidos abundando así en la politización de la Justicia.