Ciudadanos critica que Sánchez no envíe armas a Ucrania por estar "preso" de Podemos y le pide echarlos del Gobierno

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso Guillermo Díaz considera de "vergüenza" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no envíe armamento a Ucrania para defenderse de la invasión militar de Rusia, y lo achaca a que el líder del PSOE está "preso" de Unidas Podemos, por lo que le ha animado a expulsarlos del Ejecutivo.

En rueda de prensa este martes en el Congreso, Díaz ha lamentado que Sánchez esté "atado de pies y manos" por "un movimiento iliberal, antioccidental y antidemocrático" como Unidas Podemos, y que sea "incapaz" de enviar armamento a Ucrania para poder defenderse de Rusia.

"Es una vergüenza", a juicio del dirigente de la formación naranja, que no sólo afecta al prestigio internacional de España sino que, además, "debilita" a las democracias occidentales frente a "autocracias" como la de Vladimir Putin.

De ahí que en Cs insistan en demandar la salida de Unidas Podemos del Gobierno con el fin de que España pueda tener una relación bilateral con Ucrania y remitirle todos los medios precisos, incluido armamento, como están haciendo otros gobiernos socialistas de la UE en los que Sánchez "se mira", entre los que ha citado Alemania y Portugal.

NO HACER NADA ES LO MISMO QUE APOYAR A PUTIN

"España no puede subcontratar la ayuda a Ucrania para no enfadar a los señores de Podemos porque trabajen como una carcoma para la destrucción de la democracia occidental", ha insistido Díaz, quien ha rechazado que el partido que lidera Ione Belarra pretenda "sorber y soplar a la vez para lavar su imagen" y al que ha recalcado que "no hacer nada" en Ucrania "es lo mismo que apoyar a Putin".

Preguntado sobre si Cs está favor de aumentar la inversión en Defensa, Díaz ha respondido afirmativamente y ha recordado que ésta es una demanda que han incluido en los sucesivos programas electorales. "No puede ser que inviertan en Defensa quienes no creen en la libertad y quienes creen en la libertad no lo hagan --ha aseverado el diputado 'naranja'--. Invertir en defensa es obligado para España".