Ciudadanos no votará en contra de que Iceta sea senador pero rechazará que presida la Cámara

Publicado 14/05/2019 14:32:35 CET

ÁVILA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este martes que los diputados de su partido en el Parlamento de Cataluña no votarán en contra de que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, sea designado senador por esta Cámara, pero sí se opondrá después a que presida el Senado.

"El Parlamento de Cataluña no puede quedar bloqueado" y "nosotros no vamos a bloquear porque no lo hemos hecho nunca", ha declarado a los periodistas durante una visita a Ávila, donde ha respaldado al candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y al aspirante a la Alcaldía de Ávila, Carlos López.

Rivera cree que impedir el nombramiento de senadores por parte de los Parlamentos autonómicos, un trámite que hasta ahora nunca ha sido obstaculizado por ninguna formación política y que se basa en los resultados electorales de cada partido, supondría "bloquear las instituciones".

"Si bloqueáramos todas las votaciones de aquello que no nos gusta ideológicamente, no habría senadores por designación autonómica", ha argumentado. Que los partidos actuaran como agentes "antisistema" impidiendo el funcionamiento de las instituciones sentaría, a su juicio, "un mal precedente".

Aunque ha descartado que Cs vote en el Parlament contra de la designación de Iceta como senador, ha dicho que aún no se ha determinado si finalmente lo apoyarán o se abstendrán, y que será el grupo parlamentario el que comunique la decisión este miércoles o el mismo jueves, día de la votación.

EL PSOE "CEDE ANTE EL PSC"

Sin embargo, Rivera ha confirmado que en el Senado, los representantes de la formación naranja rechazarán que sea elegido presidente de la Cámara Alta, como pretende el PSOE. "En el Senado va a ser voto en contra porque no creemos que sea el presidente idóneo para una Cámara que no tiene que hacer concesiones y guiños a los nacionalistas, sino que tiene que defender la igualdad entre los españoles", ha subrayado.

"No quiero que sea el presidente; pondría a cualquier otro que no defendiera ni un referéndum, ni los indultos" a los políticos independentistas, "ni pactos con los separatistas", ha manifestado.

El líder de Cs no entiende por qué el PSOE "cede ante el PSC" y propone como presidente del Senado a Iceta, "el ideólogo del sanchismo", y no a un socialista de Castilla y León, de Extremadura o de Madrid.