Ciudadanos pedirá una comisión de investigación sobre la tesis de Sánchez si el presidente no comparece en el Congreso

Actualizado 21/09/2018 14:51:13 CET



No le vale que el debate se lleve al Senado y sospecha que Sánchez tiene "miedo" a Rivera y que Casado tampoco estaría "cómodo"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos intentará impulsar la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si el jefe del Ejecutivo no comparece ante la Cámara Baja para despejar las "dudas" que existen sobre si la hizo él o no, si la plagió y si tuvo trato de favor por parte del tribunal que la evaluó.

Así lo ha anunciado este viernes el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha reclamado que Sánchez debe comparecer por esta cuestión ante el Pleno de la "Cámara que le eligió para ser presidente del Gobierno".

Y es que a Ciudadanos no le vale con que el presidente dé explicaciones sobre este asunto en el Senado, donde el PP también ha reclamado su presencia, una comparecencia que el presidente no puede eludir porque los 'populares' tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta.

El PP y Cs ya intentaron el pasado martes que el Congreso citara a Sánchez ante el Pleno la próxima semana para hablar de este tema, pero el resto de grupos se opuso, por lo que Ciudadanos volverá a plantearlo el próximo martes para que se llame a Sánchez a comparecer en octubre.

QUE NO SE ESCONDA

Por eso Villegas ha pedido al jefe del Ejecutivo que no se "esconda detrás de sus socios independentistas y populistas" y acepte aclarar ante el Congreso si "cometió o no fraude con su tesis" porque cada día surgen "nuevas noticias" que generan más preocupación" entorno a este particular.

"Los españoles tiene derecho a saber si su presidente del Gobierno hizo trampas", ha insistido, reclamando que sea ante el Congreso donde detalle por qué "mintió" al decir que sus tesis era accesible cuando no lo era, por qué hubo que someterla a un test de plagio antes de difundirla y por qué Moncloa mintió sobre el resultado de ese examen.

LUZ SOBRE EL 'CASO SÁNCHEZ'

"¿Será que le tiene miedo al señor Rivera y que no quiere enfrentarse otra vez a él porque cuando le preguntó por su tesis perdió los papeles?", se ha preguntado el dirigente naranja, quien ha dejado claro que su formación no va a cejar en su empeño y si Sánchez no acude al Pleno al Congreso buscarán apoyos para promover una comisión de investigación que "arroje luz" sobre lo que ya denomina 'Caso Sánchez'.

Ciudadanos necesitaría del apoyo de otro grupo parlamentario para solicitar una comisión de investigación un órgano ante el que, de crearse, Sánchez si estaría obligado a comparecer.

En opinión de Villegas, la comparecencia que el PP reclama a Sánchez en el Senado --donde Ciudadanos forma parte del Grupo Mixto-- no es más que un "apaño" que, desde su punto de vista, puede explicarse porque quizá el líder 'popular', Pablo Casado, a quien se cuestiona por su máster, no se "sienta cómodo" debatiendo con Sánchez sobre titulaciones en el Congreso.