Ciudadanos quiere que el Comisionado de Madrid se pronuncie sobre los chequistas que serán incluidos en un memorial

Publicado 20/02/2018 12:04:04 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha cargado este martes contra "la política de revancha y no de memoria" y quiere que el Comisionado de la Memoria Histórica, presidido por Paca Sauquillo, se pronuncie sobre los supuestos chequistas en el memorial que se levantará en el cementerio de La Almudena.

"No comprendemos cómo el Pleno pudo confiar en un Comisionado y después el Gobierno no confía en él porque a la mínima oportunidad externalizan un contrato, sin publicidad ni libre concurrencia", ha indicado a la prensa.

La presunción que hace Villacís es que "lo querían adjudicar a dedo a la persona que lo ha hecho, básicamente". "No me meto a decir si esa persona ha sido candidato de IU en algún momento o si tiene alguna relación", ha apostillado.

Villacís ha defendido que la memoria "es de todas las víctimas, no deben ser de un bando, si no se está lejos de ser política de memoria porque es política de revancha". "Nos gustaría que el Comisionado se expresase sobre el listado, sobre si está incompleto, si sobran algunas personas porque no han respetado los derechos humanos", ha añadido.

La presidenta del Comisionado, Paca Sauquillo, estuvo en la presentación del homenaje que el Ayuntamiento hará a los 2.934 fusilados entre abril de 1939 y enero de 1944 durante la posguerra y en las tapias del Cementerio del Este o alrededores, nombres que serán grabados en mármol en el memorial que el Ayuntamiento de Madrid erigirá en el cementerio de la Almudena.

El listado es obra de un equipo de investigadores, que pudieron acceder por primera vez a la información de los enterramientos y a otros documentos que nunca antes habían podido ser consultados gracias al apoyo del Ayuntamiento y de la empresa municipal Funeraria después de que la Oficina municipal de Derechos Humanos y Memoria, encargara la elaboración de un informe.