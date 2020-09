Cs mantiene su intención de negociar los PGE

Roldán critica la "empatía" de Sánchez con los condenados y Garicano le pregunta "a cuántos votos en Presupuestos se cotiza cada indulto"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha reiterado este miércoles su rechazo a cualquier tipo de indulto o "privilegio" que se pueda conceder a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña, pero por ahora mantiene su intención de negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La portavoz de Ciudadanos en el Senado y en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, ha criticado la "empatía" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con los presos del 'procés' después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciara en el Pleno del Congreso que las solicitudes de indulto comenzarán a tramitarse la próxima semana.

"Con nosotros, señores del PSOE, no cuenten para indultos ni para privilegios de ningún tipo", ha dicho en el Senado la portavoz de Cs, que ha señalado que los líderes independentistas condenados "cometieron delitos gravísimos, pisotearon los derechos de más de la mitad de los catalanes" y, además, "no se arrepienten de esos delitos y amenazan día tras día con volver a cometerlos".

Roldán no ha aclarado si esto afectaría a la voluntad de su partido de negociar los Presupuestos de 2021, pero fuentes de la dirección de Cs han admitido que no les ha gustado que Campo, al responder a una pregunta de Laura Borràs (Junts per Catalunya), aludiera a la tramitación de las peticiones de indulto recibidas por el Gobierno.

A su modo de ver, estas palabras son un guiño más del Ejecutivo a las formaciones nacionalistas. A pesar de ello, y teniendo en cuenta que de momento no se ha concedido ningún indulto, el partido presidido por Inés Arrimadas seguirá apostando por negociar los PGE con Sánchez.

En la formación naranja sostienen que si se negaran ahora a hablar de los Presupuestos, estarían dando una excusa al Gobierno para pactarlos con fuerzas independentistas --como Esquerra, Bildu o JxCat-- argumentando que no tiene más remedio porque la vía de Cs ya no es posible. Y eso es, precisamente, lo que quieren evitar.

NO CUESTIONAR EL TRABAJO DE LOS JUECES

Roldán ha afirmado que plantear esos indultos es "un acto profundamente irresponsable" con el cual el Gobierno "incumple la Constitución", que establece el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley.

En su opinión, sería "nefasto" que los ciudadanos recibieran el mensaje de que ciertas personas "tienen carta blanca para hacer lo que quieran" simplemente "por ser políticos". Y "no vamos a consentir que se esté constantemente cuestionando el trabajo de los jueces y tribunales, y menos aún con criterios de oportunidad política", ha añadido.

La senadora de Ciudadanos ha subrayado que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de los condenados "tendrán que cumplir la pena que está prevista en las leyes".

Por ello, ha exigido "cerrar la puerta a cualquier tipo de indulto, ya sea explícito o implícito", al recordar que el Gobierno catalán es el que tiene las competencias penitenciarias. "Quienes están custodiando a los presos del 'procés' son sus compañeros de partido, sus compañeros de golpe", ha apuntado.

"CESIONES CONTINUAS" AL SEPARATISMO

Por otro lado, Roldán ha lamentado las "cesiones continuas al separatismo" y el "acercamiento constante" que, a su juicio, ha mostrado Sánchez con los condenados por el referéndum y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Según ha denunciado, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos practica desde hace tiempo "una empatía, siempre interesada", con personas que "han hecho mucho daño" a España, y ha mencionado tanto la cuestión de los indultos como el pésame que dio Sánchez a EH Bildu por el suicidio de un etarra en la cárcel.

"Ma pregunto qué es lo que será mañana. Nos podemos esperar cualquier cosa", ha afirmado. La dirigente del partido naranja ha indicado que los presos del 'procés' incumplieron las leyes "a sabiendas" de que luego podrían ser condenados, por lo que les ha instado a ser "valientes" ahora "para aceptar las consecuencias de sus actos".

CAÑAS: "SE LO ESTÁN PREPARANDO PARA QUE VUELVAN A INTENTARLO"

También se han pronunciado sobre este asunto el líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, y el eurodiputado Jordi Cañas. A través de un mensaje en Twitter, Garicano ha preguntado a Sánchez "a cuántos votos en Presupuestos se cotiza cada indulto", aludiendo a la posible negociación de los Presupuestos Generales del de 2021 con los partidos independentistas.

"Mercadear con la Justicia a cambio del apoyo en el Congreso de quienes quieren liquidar España es una humillación para nuestro país, que desfallece ante la enorme hemorragia de vidas y empleos que sufrimos", ha dicho al Gobierno, refiriéndose a la crisis del coronavirus.

Cañas, por su parte, ha advertido de las consecuencias de "indultar a quienes amenazan con volver a delinquir" y de "modificar el Código Penal para rebajar las penas por sedición", como también plantea el Ejecutivo.

"Se lo están preparando todo a los separatistas para que vuelvan a intentarlo, esta vez con la garantía de que nunca les pasará nada. Así se suicidan las democracias", ha escrito.