Colau insiste en pasar pantalla tras el desacuerdo con Podemos: "Hay que dejar de hablar de los partidos"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha afirmado que ha llegado el momento de dejar de hablar de los partidos tras la fractura con Podemos y ha reivindicado que su espacio político está claramente diferenciado del PSOE.

"Ya es momento de dejar de hablar de partidos y de coaliciones, que ahora lo que importa es la gente, es el programa y es hablar de cómo resolvemos los problemas que tenemos", ha afirmado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press.

Como ya hizo el pasado sábado durante el lanzamiento oficial de su candidatura, la también exalcaldesa de Barcelona es consciente de que este desacuerdo ha generado "malestar y decepción" en sectores de la izquierda que, en parte, comparte.

Sin embargo, ha reafirmado que Frente Amplio "sinceramente" intentaron todo para llegar a un acuerdo con Podemos antes de que se cerrara el plazo de registro de coaliciones, pero que los morados no quisieron sentarse a la mesa para negociar un pacto.

RESPETABLE QUE PODEMOS NO QUISIERA SENTARSE A LA MESA

"Siempre pueden haber discrepancias. Yo lo que insistí durante es que estamos en un momento excepcional, que en las próximas elecciones nos jugamos muchísimo, que la gente en la calle lo tiene muy claro, y que esa gente nos está pidiendo unidad (...) 15 organizaciones nos hemos puesto de acuerdo. Una de ellas no ha querido sentarse a la mesa", ha declarado Colau.

En todo caso, Colau no ha querido polemizar con Podemos y las críticas que vertieron los 'morados' a su pacto con el PSOE para realizar listas conjuntas al Senado. Por tanto, ha reafirmado que Podmeos no quiso sentarse a negociar y que es "muy respetable", por lo que ahora toca "mirar hacia adelante y ponerse a trabajar al servicio de la ciudadanía".

La candidata de Frente Amplio ha reivindicado que su espacio político siempre empuja al PSOE a adoptar políticas valientes que en solitario no haría y ha puesto como ejemplo varias iniciativas que se adoptaron en Barcelona cuando ella era alcaldesa, como una unidad antidesahucios.

Finalmente ha ironizado que es motivo de orgullo que el PP le ponga como antítesis de sus políticas de viviendas, al contraponer el modelo que llevó a cabo en la ciudad contral con el del alcalde de Badalona, Xavier Albiol.