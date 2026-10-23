Colau, a Montero: "Le pediría simplemente que elija entre dos opciones, ¿Juego de tronos o Friends?"

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno el 29N, Ada Colau, ha instado a la candidata de Podemos, Irene Montero, a elegir entre la serie "Juego de Tronos" o "Friends" después de la falta de acuerdo entre la formación morada y las otras 15 formaciones que sí concurrirán unidas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Le pediría simplemente que elija entre dos opciones. ¿Juego de tronos o Friends?", le ha preguntado durante una entrevista en 'El perro andaluz', recogida por Europa Press, en la que han pedido a Colau que deje grabada una pregunta a la candidata de Podemos.

"Hablábamos de formas de entender el poder, ¿no?", ha justificado sobre su pregunta. Unas palabras que han llegado poco después de defender que Frente Amplio "no ha fallado" al intentar llegar a un acuerdo de unidad en la izquierda.

"Yo creo que las 15 formaciones que hemos impulsado del Frente Amplio hemos dejado claro que queremos ir juntas y conseguir el máximo resultado para seguir transformando este país", ha insistido para dirigirse a quienes no se han sumado al acuerdo: "Algunos han querido ir solos, que respondan ellos".

En una encuesta qué pecados capitales atribuye a distintos líderes políticos, ha elegido la "gula" para Rufián por haber puesto "la miel en los labios durante más de un año hablando y hablando y prometiendo la unidad de la izquierda y al final se ha ido a cenar solo ".

Por otro lado, ha atribuido "exhibicionismo" a Pablo Iglesias, exmandatario de Podemos, por "cómo ha ido explicando que no entraría en el Frente Amplio". También ha asignado la "pereza" a Sánchez porque "no hay manera" de que el PSOE legisle "en materia de vivienda " pese a asegurarlo durante años.

SÁNCHEZ EN 'LA REVUELTA' DE TVE

Colau ha respondido a la entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en 'La Revuelta' de TVE asegurando que el líder socialista ha pedido el voto por Frente Amplio sin quererlo porque ha valorado, positivamente, cuatro medidas impulsadas por ministerios de Sumar: las "subidas del SMI", la "reforma Laboral", la "contratación fija" y los "decretos de vivienda".

La candidata ha defendido las movilizaciones por la vivienda y ha instado a los votantes de la izquierda a protestar, y ha asegurado que tuvo claro volver a la política por la petición de "unidad" que le trasladaron los votantes de izquierdas.

PROPUESTA PARA SER MINISTRA EN 2023

En este sentido, ha relatado que tuvo distintas propuestas para regresar a a la primera línea que terminó declinando, entre ellas, ser ministra del actual Gobierno tras las elecciones generales de julio de 2023.