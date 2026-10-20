Colau vuelve a 'X' cinco años después al ser candidata del Frente Amplio

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha regresado este martes a 'X' --antiguo Twitter-- cinco años después de anunciar su adiós "con carácter indefinido" en esta red social, al alegar entonces que le impedía desempeñar una "buena política".

Colau ha vuelto a publicar un 'post' en 'X' para contestar a la petición del influencer Jordi Wild y acudir al 'podcast' que presenta --'The Wild Project'-- para ser entrevistada con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre. "Acepto la propuesta, será un placer", ha respondido la exalcaldesa a la invitación, uniéndose así a los candidatos del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que también han confirmado su asistencia.

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, con más de 779.000 seguidores en 'X', había permanecido en silencio en esta red social desde el año 2021, cuando dejó la plataforma con una última publicación en la que explicaba su decisión de abandonar Twitter porque no le ayudaba "a hacer buena política".

Colau alegó que "le da la sensación" de que la red social y el algoritmo "deforman la realidad: sobrerrepresenta las polémicas y los discursos de odio", y admitió que su uso hace más fácil que se acabe entrando en discusiones y peleas con adversarios políticos. "Por todo ello, creo que Twitter hoy no me ayuda a hacer una buena política y lo dejo. Seguiré en otras redes menos polarizadas y menos aceleradas", declaró hace cinco años la exalcaldesa de Barcelona.

No obstante, en estos años Colau ha continuado publicando y comunicándose a través de los perfiles que tiene en otras redes sociales como 'Instagram' o 'Facebook'.

EL FRENTE AMPLIO EN REDES

Por su parte, el Frente Amplio publicó el 14 de octubre sus perfiles en las redes sociales, además de compartir una web en la que centralizará la información sobre el nuevo espacio político que impulsan IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar.

La coalición ya dispone de perfiles oficiales en las principales redes como 'X', rompiendo la línea que marcó Sumar al salir de esta plataforma en rechazo al discurso de su dueño, Elon Musk, que prefirió centrar sus mensajes en 'Instagram', 'TikTok' y 'BlueSky'.