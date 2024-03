En Comú enmarca en la campaña electoral el recurso del Gobierno contra la ILP de la independencia de Cataluña

Albiach prima al PSC como aliados de gobierno, abierto a una alianza con ERC y descartando a Junts



MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de En Comú en el Parlament y candidata a las elecciones de Cataluña del 12 de mayo, Jéssica Albiach, ha descalificado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide al Parlament declarar la independencia, pues considera que es "mirar al pasado", y enmarca en la campaña electoral la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de recurrirla al Tribunal Constitucional.

A su juicio, "Cataluña ahora mismo no está para declaraciones unilaterales de independencia" y considera esa iniciativa como "fuegos artificiales" y una apuesta "electoralista". "Cataluña ahora mismo no está para mirar al pasado. No hay lugar, no hay sitio, para una declaración unilateral de independencia. Lo que tenemos que hacer es mirar al futuro y yo creo que hay que centrar de qué van estas próximas elecciones catalanas del 12 de mayo", ha sentenciado.

Del mismo modo, cree que el recurso presentado al TC contra la iniciativa: "Creo que ni ha lugar esta Iniciativa Legislativa Popular, ni a una declaración unilateral de independencia. Y creo que también forma parte, de alguna manera, dentro de la campaña electoral este recurso ante el Constitucional", ha apostillado.

En una entrevista con RTVE recogida por Europa Press, la líder de los 'comunes' ha destacado que su coalición de gobierno preferente sería el PSC, con la idea de formar un Gobierno "progresista" que resuelva los "retos urgentes" a los que se enfrenta Cataluña y se siente con el Ejecutivo central para "reactivar la mesa de diálogo".

Eso sí, no se cerraría a trazar alianzas con ERC, pero siendo "exigentes" en los pactos, y lo que ya descarta de antemano son acuerdos con Junts. "No he dicho en ningún momento tripartito. Eso sí que quiero destacarlo. Pero creo que es importante entender cuáles son nuestros posibles aliados. En cualquier caso, estas alianzas siempre se darían en base a contenidos y a programa", ha declarado.

CUPO CATALÁN

Sobre la propuesta de ERC para un nuevo modelo de financiación autonómica, el cupo catalán, Albiach ha pedido consenso de los partidos representados en el Parlament para realizar una propuesta conjunta que reforme el sistema de financiación.

En este sentido, la líder de los 'comunes', que ha calificado al Gobierno de ERC de "errático", ha explicado que la propuesta "que salga de Cataluña para la reforma del sistema de financiación no puede ser una propuesta de un partido", por lo que ha pedido "consenso" entre los partidos catalanes para elaborar una propuesta conjunta.

De esta forma, ha criticado que se llegue "tarde" y "a prisa y corriendo" en el planteamiento de una reforma "imprescindible". Más aún, según ha dicho, si la propuesta la hace un partido que, aunque esté gobernando Cataluña, lo hace en "minoría absoluta".