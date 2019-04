Comunidad Valenciana.- PSOE ganaría con 11-13 escaños, seguido de PP (6-7), Cs (5-6) y Vox (3-5)

Publicado 09/04/2019 14:51:22 CET

El 78,4% de los encuestados en la Comunidad dicen que irán a votar el 28A "con toda seguridad"

VALENCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones generales del próximo 28 de abril estima que el PSOE ganará los comicios en la Comunidad Valenciana al conseguir entre 11 y 13 escaños en el Congreso, seguido de lejos por el PP, que obtendría entre 6 y 7 y Ciudadanos, que cosecharía entre 5 y 6.

Por detrás se situarían Vox, que lograría entre 3 y 5 escaños, Unidas Podemos, con 3 escaños y Compromís, con entre uno y dos diputados. Asimismo, estima que Pacma podría conseguir 1 escaño.

La Comunidad Valenciana reparte en esta ocasión un total de 32 escaños: 15 por la provincia de Valencia (uno menos que en las elecciones de 2016 por pérdida de población), 12 por Alicante y 5 por Castellón.

En el detalle provincial, la encuesta del CIS señala que el PSOE conseguiría 5 diputados por Valencia (José Luis Ábalos, Ana Botella, Vicent Sarrià, Josefa Andrés y Antonio Quintana); entre 4 y 5 por Alicante (Pedro Duque, Patricia Blanquer, Alejandro Soler, Yolanda Seva y Herick Campos) y entre 2 y 3 por Castellón (Susana Ros, Germán Renau y María Carmen Aguilella). Así, los dos ministros del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrían un puesto en la Cámara Baja.

El PP, por su parte, lograría 3 asientos en el Congreso por la provincia de Valencia (Belén Hoyo, Vicente Betoret y Luis Santamaría); entre 2 y 3 por Alicante (César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar) y 1 por Castellón (Óscar Clavell). Ciudadanos obtendría entre 2 y 3 por Valencia (María Muñoz, Vicente Ten y María Amparo Moya), 2 por Alicante (Marta Martín e Ignacio López-Bas) y 1 por Castellón (María Sandra Julia).

Como cuarta fuerza en representación obtenida se situaría Vox, con 2 escaños por Alicante (Manuel Mestre y José María Sánchez), entre 1 y 2 por Valencia (Ignacio Gil Lázaro y Cristina Esteban) y entre 0 y 1 por Castellón (Alberto Teófilo Asarta).

El CIS otorga 3 escaños a Unidas Podemos, 2 por Valencia (Héctor Illueca y Roser Maestro) y 1 por Alicante (Txema Guijarro) y entre 1 y 2 a Compromís por la provincia de Valencia (Joan Baldoví e Isaura Navarro). En el caso de Pacma, podría conseguir entre 0 y 1 escaño, en este caso por la provincia de Valencia (Raquel Aguilar).

En las últimas elecciones generales, celebradas el 26 de junio de 2016, ganó el PP con 13 escaños, por delante de la alianza 'A la valenciana' que conformaban Compromís, Podemos y Esquerra Unida con 9 escaños --en esta ocasión la confluencia se limita a los dos últimos partidos-- y de PSOE (6) y Ciudadanos (5).

Los datos de la macroencuesta del CIS supondrían, por tanto, que el PSOE duplica el número de escaños en el Congreso tres años después, el PP los vería reducidos a prácticamente la mitad, Cs se mantendría, y Compromís y Unides Podem reducirían su presencia en sus candidaturas por separado.

INTENCIÓN DE VOTO

Además de la estimación de escaños, el 78,4% de los encuestados en la Comunitat dicen que irán a votar el 28A "con toda seguridad"; un 9,3 asegura que "probablemente sí"; el 5,5, "no con toda seguridad; el 2,9 probablemente no y el 3,9 no lo tiene aún decidido. Entre quienes piensan votar, el 59,6% tiene ya decidido su voto y un 40,1 no.

Ante la pregunta de a qué partido o coalición piensa votar, el 24,2% no lo tiene aún decidido; un 21,4 dice que al PSOE; un 8,7 a Cs; el 8,6 al PP; el 7 a Vox; el 5,6 a Unidas Podem y el 3,3 a Compromís. Codificadas las respuestas teniendo en cuenta tanto la intención de voto como la simpatía hacia las formaciones, el PSOE continúa a la cabeza (28,6), seguido de Cs y PP (ambos con 13), Vox (7,9), Unidas Podemos (7,3) y Compromís (4,9).

En cuanto a los principales problemas del país, citan el paro en primer lugar, seguido de la corrupción y el fraude, los políticos en general, los partidos y la política y los problemas de índole económica.