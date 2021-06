Concejales de Cs no abandonarán sus actas y descartan moción de censura en Jaén capital a pesar de ofrecérselo el PP

JAÉN, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres concejales de Cs que han decidido salirse del gobierno local con el PSOE han avanzado que no abandonarán su acta de concejal y que su intención es pasar a la oposición, al tiempo que han descartado formar parte de una moción de censura a pesar de que desde el PP en el Ayuntamiento de Jaén ya se les ha planteado esta posibilidad.

La concejala María Cantos ha lamentado en rueda de prensa el "escaso" respaldo que en estos dos años de mandato han recibido por parte de Cs, tanto a nivel nacional como autonómico, y que sea ahora cuando han planteado su salida del gobierno local cuando un responsable de la dirección nacional, el concreto el secretario de Organización, Borja González, se ha trasladado en Jaén para decirles que "o manteníamos el acuerdo con el PSOE o nos expulsarían del partido", algo que ha definido como "una regañina" cuando ellos esperaban que vendrían a ayudarles.

"Nosotros no vamos a renunciar, no vamos a salir del partido porque consideramos que no hay causa", ha dicho Cantos, que ha comparecido junto a Francisco Díaz y Miguel Castro, los otros dos concejales que han anunciado su salida del gobierno local. "No creo que Ciudadanos nos expulse por no querer ser cómplices en este equipo de gobierno", ha dicho Cantos.

Cantos, que ha ejercido de portavoz de los tres de los cuatro concejales que han renunciado a seguir apoyando al PSOE en el Consistorio jiennense, ha incidido en que mientras Cs no inicie el expediente de expulsión, ellos seguirán siendo parte del Grupo Municipal de Cs porque no están dispuestos a abandonarlo "voluntariamente".

En este sentido, ha señalado que llegado el momento presentarán alegaciones y darán habida cuenta de todos los motivos que les han llevado a salirse del gobierno local puesto que entienden que "son muchos los incumplimientos" del acuerdo de gobierno que por parte del PSOE se han llevado a cabo en estos dos años de mandato hasta el punto de que en su opinión ha sido "el PSOE el que ha cambiado su actitud hacia nosotros y ha roto el pacto".

"La relación con el partido no ha cambiado, ha sido la relación del partido con nosotros. Nosotros hemos sido fieles a nuestro programa electoral, a nuestros principios y a la defensa de los intereses", ha dicho Cantos, al tiempo que ha subrayado que desde el principio llegaron al Ayuntamiento para "defender los intereses de Jaén, pesase a quien pesase y así lo estamos haciendo".

Sobre la posibilidad de formar parte de una moción de censura, Cantos ha reconocido que fue este lunes, 21 de enero cuando antes de la celebración del pleno el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla, lo lanzó "como una propuesta" ante "rumores de distanciamiento en el equipo de gobierno".

"Nosotros nunca hemos planteado una moción de censura, ni vamos a impulsar una moción de censura. Nosotros somos coherentes con lo que estamos haciendo", ha dicho Cantos, y ha subrayado que además de todo ello "los números no dan". Asimismo, ha rechazado que el PP les haya ofrecido pasarse a formar parte de esta formación.

En lo que respecta a las relaciones con su hasta ahora socio de gobierno, el PSOE, la concejala ha dicho que se han sentido "ninguneados" y "con continuas injerencias" en sus áreas municipales hasta el punto de que el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Castro, puso esta misma semana su cargo a disposición del alcalde por no sentirse apoyado a la hora de abordar los conflictos con Policía Local y Bomberos.

"Ya no hemos aguantado más y ahora en el ecuador del mandato era el momento de dar el paso y eso hemos hecho", ha señalado la concejala. Cantos ha dicho que será ahora cuando el alcalde, Julio Millán, valore los socios que ha tenido hasta ahora", máximo cuando va a tener que "tomar muchas decisiones y va a tener que incluir y entrar la extrema izquierda en el Ayuntamiento de Jaén y a lo mejor le va mejor ahora".

CRÍTICAS Y MOTIVOS

Sobre si su decisión de abandonar el gobierno local tiene marcha atrás, Cantos ha afirmado que "mucho tendrían que cambiar las cosas, mucho tendría que cambiar la actitud para que volviésemos". "Nosotros durante todo este tiempo hemos sido unos socios leales, responsables y trabajadores. Nunca hemos sacado fuera de las paredes del Ayuntamiento ningún tipo de problema, pero llega el momento en que la chispa tiene que saltar porque la situación era insostenible", ha dicho la concejala de Cs.

También ha habido críticas a Cs a nivel nacional y autonómico ya que dicen no haberse sentido "apoyados" ni "respaldados" en temas tan importantes en la ciudad de Jaén como la denegación del plan Colce, tras descartarse Jaén como sede de la base logística del Ejército, proyecto que se ha llevado la ciudad de Córdoba, o en las sucesivas visitas de ministros a la ciudad que han venido "con las manos vacías".

Cantos ha dicho no sentirse defraudada por Cs, pero sí por algunas personas de sus partidos, tanto a nivel nacional como autonómico, que "no nos han tratado como deberían habernos tratado". Sin embargo, ha dicho que no se sienten solos porque "nos sentimos apoyados por Jaén y con eso es suficiente".

Sobre María Orozco, la única concejala del grupo de Cs que no ha votado a favor de la salida del gobierno local, Cantos ha señalado que la votación en el grupo salió por mayoría, por tres votos a favor y uno en contra, por lo que "entiendo que ella debería haber estado hoy aquí. Si no está, es su voluntad".

Asimismo, ha rechazado, tal y como ha apuntado el alcalde, que les muevan intereses particulares porque si fuera así "me hubiera quedado como teniente de alcalde antes de irme a la oposición, que es más bonito". "Estamos demostrando que nuestro interés no es particular, que nuestro interés es Jaén y aquí no vinimos a hacer política sino a defender los intereses de Jaén", ha señalado Cantos.

En el inicio de su comparecencia han vuelto a argumentar su decisión de ruptura con el PSOE en el Ayuntamiento de Jaén aludiendo a varios motivos, entre ellos, los indultos a los presos catalanes por el 'procés' y "el abandono a la ciudad de Jaén".

Ha vuelto a apuntar a "la indefinición" del PSOE "frente al agravio tan indigno que el Gobierno de la nación" hizo con Jaén en la concesión a Córdoba del plan Colce cuando "el propio alcalde dijo públicamente que desde el Ministerio se le había asegurado que era para Jaén".

Otro de los motivos de la ruptura esgrimidos son las declaraciones del alcalde, Julio Millán, en una emisora de radio sobre los fondos ITI comprometidos con la ciudad de Jaén cuando "tiene que exigir su cumplimiento al Gobierno central, pero que sí lo hizo con la parte que le correspondía a la Junta de Andalucía". En este sentido, Cantos sí ha echado en cara al alcalde que gaste más energía en defender los intereses de su partido que los de la ciudad de Jaén.