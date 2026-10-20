Conde-Pumpido reclama "respeto" a la "jurisdicción constitucional" tras las críticas del Supremo al TC por la amnistía

presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha reclamado "respeto" a la "jurisdicción constitucional" y "ordinaria" horas después de que el Tribunal Supremo (TS) haya reprochado la "injerencia" e "innecesaria grandilocuencia" de la corte de garantías" en el aval a la malversación del 'procés'.

"El respeto a la jurisdicción constitucional y ordinaria es fundamental, de lo contrario no se podría garantizar la independencia judicial", ha destacado durante su intervención en la fiesta institucional del Consejo General de Procuradores de España (CGPE).

Estas palabras llegan después de que el Supremo, en la resolución en la que ha aplicado la amnistía a dirigentes independentistas catalanes como Oriol Junqueras, ha criticado la "innecesaria grandilocuencia" del Constitucional en la sentencia de la corte de garantías que avaló el perdón al delito de malversación.

El magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal que encarceló a los líderes del 'procés', ha resaltado que la resolución del Constitucional constituye "una ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica".

Conde Pumpido ha pronunciado su discurso en presencia, entre otros, del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el presidente del CGPE, Alberto García Barrenechea, y el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, que ha recibido el premio 'Convivencia y Tolerancia' por parte del CGPE.

Tras recibir el premio, Juan Manuel Fernández ha reivindicado la contribución de la Audiencia Nacional a la "recuperación de la vida en democracia" tras la dictadura franquista, a través del "impulso a la modernización de la organización judicial española", ayudando a la "consolidación del Estado de Derecho en España".

"En una época difícil como fue el tránsito de la dictadura a la Democracia, con ETA y otros grupos terroristas, fundamentalmente el GRAPO, queriendo dinamitar la libertad en España, el papel de la Audiencia Nacional fue determinante para la defensa del Estado de Derecho y los valores constitucionales, como forma de convivencia democrática, valores puestos en peligro por los terroristas", ha proclamado Fernández.

El presidente de la Audiencia Nacional ha defendido la necesidad de contar con un "poder judicial independiente y responsable". "El control jurisdiccional de la actividad administrativa es una divisa de nuestro diseño institucionalizar, que refleja la separación de poderes y garantiza el cumplimiento de la legalidad", ha agregado.

Fernández ha señalado que el tribunal afronta el futuro con "deseos de cambios" que le permitan asumir un nuevo papel en la investigación y el enjuiciamiento del crimen organizado, asumiendo en paralelo más competencias en el ámbito de la Seguridad Social.

Por su parte, el presidente del CGPA, Alberto García Barrenechea, ha remarcado la importancia de ejecutar las resoluciones judiciales. "Una justicia eficaz no es únicamente aquella que dicta sentencias, una justicia eficaz es aquella que consigue que las sentencias se cumplan", ha dicho.

Para alcanzar ese objetivo, el presidente de la Procura ha llamado a alcanzar un pacto nacional por la justicia con el objetivo de afrontar los problemas estructurales que, a su juicio, atraviesa el sistema judicial español.