El Congreso pacta el reparto para la Diputación Permanente pero sigue estancado el de las comisiones

La Junta de Portavoces que reclamaba el PP se calcula para principios de noviembre



MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles por unanimidad la composición de la Diputación Permanente que funcionará en esta XV Legislatura, pero siguen estancadas las negociaciones sobre las comisiones parlamentarias porque el PP rechaza las propuestas socialistas.

En concreto, la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones (el primero será en enero si hay una investidura exitosa), estará integrado por 69 miembros, incluida la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, por lo que la mayoría absoluta se situará en 35 diputados.

En el reparto de asientos que corresponde a cada uno de los nueve grupos, que se realiza en función del peso de cada uno en el Pleno, 27 serán para el PP, 25 para el PSOE, 6 para Vox, otros 6 para Sumar, y ERC, Junts, Bildu, PNV y el Grupo Mixto contarán con un representante cada uno.

Así las cosas, si el PP junta sus votos a los de Vox sumarían 33 diputados, por lo que necesitaría el respaldo de al menos dos grupos más para sacar adelante sus propuestas (uno de ellos podría llegar de CC o UPN, en el Mixto), mientras que el PSOE y Sumar, que cuentan con 31 escaños, tendrían que conseguir cuatro votos más para imponerse, que presumiblemente saldrán de ERC, Bildu, PNV, Junts o el Mixto.

AHORA LOS GRUPOS DEBEN DESIGNAR A SUS MIEMBROS

Una vez acordado el número de miembros de la Diputación Permanente, la presidenta del Congreso deberá dar un plazo a los grupos parlamentarios para que comuniquen quiénes serán sus representantes en dicho órgano, si bien es habitual que coloquen en el mismo a sus direcciones parlamentarias y a los principales portavoces sectoriales.

Según el Reglamento del Congreso, la Diputación Permanente la preside la propia presidenta de la Cámara, y deben nombrarse, además, dos vicepresidentes y dos secretarios entre sus miembros, que normalmente suelen ser miembros de la propia Mesa del Congreso.

Tras el consenso para la composición de la Diputación Permanente, ahora debería llegar un acuerdo para el reparto de las distintas comisiones parlamentarias que funcionarán en esta legislatura, pero hasta la fecha el PSOE y el PP no se acaban de poner de acuerdo sobre el número de miembros que la conformarán.

LOS GRUPOS PENDIENTES DE RECURSO

Fuentes del PSOE han explicado que la razón de este rechazo radica en que el PP no reconoce a ERC y Junts como grupos parlamentarios y que, por ende, no se puede hacer un reparto adecuado. Y es que los recursos contra el reconocimiento de esos grupos aún no se han podido resolver porque no se ha convocado a la Junta de Portavoces, que debe emitir su opinión.

Cabe recordar que la Mesa del Congreso, con el criterio en contra del PP, dio vía libre a los grupos de ERC y Junts después de que éstos se registraran con diputados prestados de Sumar y el PSOE, respectivamente, al no cumplir los requisitos que establece el Reglamento.

El PP exige la convocatoria de la Junta de Portavoces para resolver éste y otros recursos pendientes, así como para convocar un pleno en el que comparezca el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y poner en marcha las sesiones de control al Gobierno, entre otros asuntos.

La presidenta del Congreso espera convocar a la Junta de Portavoces ya la próxima semana, tras la jura de la Constitución de la Princesa Leonor y el miércoles festivo, informaron fuentes parlamentarias.

Con todo, el PSOE espera que el acuerdo para las comisiones parlamentarias llegue "en los próximos días". Normalmente la Cámara Baja pone en marcha estas comisiones una vez elegido el nuevo Gobierno con el objetivo de adaptarlas a la estructura ministerial decidida por el presidente de turno.

Este mismo miércoles se han constituido dos de las tres comisiones que competen exclusivamente a la Cámara, esto es que no dependen de la estructura del Gobierno y que están tasadas reglamentariamente, como son la Comisión del Estatuto del Diputado y la Comisión de Peticiones.

TAMBIÉN DEBEN ACORDAR LAS COMISIONES MIXTAS

En ambos casos las preside el grupo mayoritario, el segundo ocupa la Vicepresidencia, el tercero la Secretaría y luego hay un miembro por cada uno de los demás grupos. Quedaría pendiente la constitución de la Comisión de Reglamento pero, al igual que sucede con el resto de comisiones, primero debe sellarse ese acuerdo entre los grupos sobre su composición.

Además, los grupos tienen que acordar la composición de las comisiones mixtas, integradas por diputados y senadores, entre ellas las que se encargan de los asuntos relacionados con el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el control de RTVE. En estos casos el PP deberá estará cerca de la mayoría absoluta, ya que tiene la hegemonía en la Cámara Alta.