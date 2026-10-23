El Congreso quita los cuadros de los presidentes de Cortes franquistas tras décadas de reclamaciones

Retrato en el Congreso de Antonio Iturmendi, uno de los presidentes de las Cortes franquistas - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha procedido ya a retirar los cuadros de los presidentes de las Cortes franquistas que lucían en la galería de retratos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, tras décadas de reclamaciones por parte de partidos nacionalistas y de izquierda, así como de asociaciones memoralistas.

El pasado día 13, la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar y la abstención del PP, acordó la retirada de estas obras antes de la celebración, la próxima semana, de un acto en memoria de las víctimas de la dictadura, con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura que se conmemora cada 31 de octubre.

Se trata de los retratos de Esteban de Bilbao y Eguía (1943-1965), Antonio Iturmendi Bañales (1965-1969) y Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda (1969-1975), que presidieron las Cortes franquistas en los años de la dictadura de Francisco Franco.

EXCLUIDO TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA

El acuerdo de la Mesa que también preside la socialista Francina Armengol excluía a Torcuato Fernández Miranda por ser uno de los artífices de la disolución de esas Cortes franquistas y de la reforma política que dio paso a la Transición.

No obstante, según pudo compromar Europa Press, elk retratio de Fernándezx Miranda, de 1978, tampoco está en la galería ya que ha sido cedido temporalmente para una exposición en el museo malagueño de su autor, Félix Revello de Toro.

La retirada de los cuadros de presidentes franquistas fue ya pedida en los años 90 por el diputado del PNV Iñaki Anasagasti, y desde entonces ha venido siendo reclamada también por Bildu y distintas formaciones de izquierda, apelando a la memoria de las víctimas de la dictadura.

En 2023, Bildu forzó incluso una votación para retirar estos retratos y los de Manuel Fraga, exministro franquista y también uno de los 'padres' de la Constitución, pero la iniciativa fue rechazada por PSOE, PP y Vox subrayando que la galería de retratos del Congreso no estaba afectada por la Ley de Memoria porque que no es un espacio público y porque no incluye a militares y ministros involucrados en la represión, que son los citados en la legislación.

Recientemente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se dirigió a la presidenta del Congreso para solicitarle la eliminación de retratos, llegando a deslizar la posibilidad de iniciar acciones legales por incumplimiento de la Ley de Memoria.

HASTA AHORA EL PSOE SE NEGABA

Hasta ahora, la respuesta del PSOE había sido la negativa o el silencio, pero esta vez, ya con las Cortes disueltas, los socialistas han aceptado la petición impulsada, en esta ocasión, por la representante de Sumar en la Mesa de la Diputación Permanente, Esther Gil de Reboleño, quien celebró que el Congreso vaya a estar ahora "libre de símbolos franquistas".

Y sin esos cuadros, que serán custodiados en un almacén bajo supervisión de Patrimonio Nacional, responsable último del edificio y sus obras, la Cámara Baja acogerá el próximo miércoles, 28 de octubre, un acto con motivo del día de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, una ceremonia en la que este año se homenajeará a 'Las rapadas' de Fuendejalón (Zaragoza).

Se trata de un episodio de represión franquista ocurrido en ese pueblo, donde 39 mujeres fueron sacadas de sus casas, rapadas y paseadas por las calles como castigo y humillación por su condición, ideología o vínculos familiares y políticos. También se recordará a la figura de la alcaldesa republicana de esa miama localidad, María Domínguez, fusilada por las tropas franquistas.

La retirada de estas obras dejará más espacio al Congreso para la colocación, llegado el momento, de los retratos de la presidenta del Congreso Meritxell Batet y de la propìa Armengol, así como de los sucesivos presidentes y presidentas elegidos en período democrático.