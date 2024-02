El Congreso rechaza que la Comisión de Venecia se reúna con el letrado mayor para hablar de la Ley de Amnistía

La visita la organizará la Comisión de Justicia, aunque Armengol pueda recibirles en un encuentro institucional



MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha rechazado este martes que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que esta semana visita España para analizar la Ley de Amnistía, incluya en su ronda de contactos a miembros de la Secretaría General de la Cámara, que dirige el letrado mayor, Fernando Galindo.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias en la reunión de la Mesa de este martes, los miembros del PP se han interesado por esta visita --prevista para el jueves y el viernes--, y que se produce a instancias de la Mesa del Senado, donde tiene mayoría el primer partido de la oposición.

Durante la reunión del órgano de gobierno de la Cámara Baja se ha comunicado a los 'populares' que, como es habitual en estos casos, todos los encuentros de los miembros de la Comisión de Venecia se producirán en el marco de la comisión encargada de tramitar la norma que motiva la visita, en este caso la de Justicia.

COMO SE HIZO EN 2014 CON LA LEY MORDAZA

El precedente más cercano es otro viaje de este órgano consultivo del Consejo de Europa, que en 2014 se desplazó a España durante la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'Ley mordaza' por sus críticos. Entonces se delegó en la Comisión de Interior.

Así, será la Mesa de la Comisión de Justicia, que preside el socialista Francisco Lucas Ayala y donde PSOE y Sumar tiene mayoría, la que organice los encuentros que se consideren pertinentes y la que facilite a la Comisión de Venecia los documentos e informes jurídicos relativos a la ley que solicite. Y siempre en colaboración con los representantes de los distintos grupos representados en la misma.

Otra cosa es que, como miembros del Consejo de Europa, se pueda producir algún encuentro institucional con la presidenta de Congreso, la socialista Francina Armengol.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que ha sido el propio Galindo quien ha tomado la palabra durante la reunión de la Mesa para explicar que, desde su punto de vista, no vería oportuno que la Secretarñia General se entrevistara con la delegación del Consejo de Europa. No obstante, ha dejado la decisión final en manos de la Mesa. Ha sido entonces cuando la mayoría que suman el PSOE y Sumar ha rechazado ese encuentro.

Desde el PP consideran que Galindo debería haber aceptado la propuesta de la Comisión de Venecia y haber acudido al encuentro, aunque no ofreciera opiniones políticas. En su opinión, podría haber atendido a la delegación aunque se hubiera limitado a ceñirse a exponer el contenido del informe con el que los servicios jurídicos no se opusieron a la tramitación de la proposición de ley de amnistía.

EL INFORME DE GALINDO FUE "DECISIVO"

Después de la reunión de la Mesa, en la Junta de Portavoces, el portavoz 'popular', Miguel Tellado, ha pedido cuentas a Armengol sobre la decisión de impedir que los representantes de la Comisión de Venecia se vean con el letrado mayor y se ha quejado de que no le ha respondido alegando que las deliberaciones del órgano de gobierno "son secretas".

"Armengol tiene que dar una explicación porque una vez más se oculta información de todo lo que tiene que ver con la tramitación de esta ley", ha protestado Tellado. A su juicio, Galindo debería hablar con la Comisión de Venecia porque su informe fue "decisivo" para que se tramitase la proposición de ley registrada por el PSOE ya que, aunque apreció "posibles motivos de inconstitucionalidad" no observó una contradicción "palmaria" del texto con la Carta Magna.

El dirigente 'popular' ha subrayado que el PP sí colaborará con la comisión y le explicará sus "dudas legales" tanto sobre el texto como sobre su recorrido parlamentario. Para ello han nombrado una delegación compuesta por el propio Tellado; la secretaria general del partido, Cuca Gamarra; el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons; la portavoz adjunta del Grupo Cayetana Álvarez de Toledo; y la portavoz de Justicia, María Jesús Moro.

Y es que, en el PP, sostienen que "los órganos internacionales tienen que participar en la tramitación" de la ley y "pronunciarse sobre las dudas de constitucional que arroja". "Tanto la UE como el Consejo de Europa están preocupados y no es para menos porque la amenaza de Pedro Sánchez a la legalidad y a la convivencia es una amenaza dentro y fuera de nuestras fronteras", ha apostillado, antes de agregar que esta norma contempla "la exoneración de delitos muy graves como es el terrorismo" y que en Europa también inquietan "las conexiones cada día más acreditadas del independentismo catalán con la Rusia de Putin".

EL PSOE VE "MISERABLES" LOS "ATAQUES" A GALINDO

El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha tachado de "miserables" los "ataques" que Tellado ha dedicado al letrado mayor y a la mayoría progresista de la Mesa del Consejo que, a su juicio, se ha comportado en todo momento con arreglo "a la ley" y que, en este caso, no coincide con los deseos del PP.

"Una y otra vez lo que pretende el PP es que el legislativo no legisle y que solo salga de aquí lo que a ellos les gusta; eso sí que es antidemocrático", ha enfatizado López, incidiendo en que Galindo no tiene que dar ninguna "opinión política" sobre una proposición de ley de la que, además, no es el autor.

Además, el dirigente socialista ha hecho hincapié en que, como se hizo en 2014 con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ahora va a ser la comisión parlamentaria correspondiente la que gestione los encuentros de la Comisión de Venecia. En este contexto, el PSOE enviará a sus portavoces en este órgano para hablar con los representantes del órgano consultivo del Consejo de Europa.