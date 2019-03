La consejera Borràs dice que no le gusta que Mossos quiten los lazos aunque entiende que tienen que cumplir su trabajo

Publicado 22/03/2019 11:12:53 CET

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Cultura y candidata de JxCat a las elecciones generales, Laura Borràs, ha afirmado este viernes que no le gusta nada que los Mossos d'Esquadra tengan que retirar los lazos amarillos de los edificios públicos tras el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC), aunque entiende que tienen que cumplir su trabajo.

Preguntada en una entrevista en Ser Cataluña, recogida por Europa Press, si los Mossos de Esquadra deben retirar los lazos, siguiendo el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC), ha dicho que "los Mossos tienen que cumplir su trabajo".

No obstante, la candidata al Congreso ha apuntado que no le gusta nada que la policía catalana "tenga que hacer esa acción" y quizá no llegue a verse, ha opinado.

Así, ha dicho que muchos trabajadores quieren hacer "presentes a los ausentes con acciones individuales", y ha señalado que ella no ha dado ninguna orden de retirar simbología de este tipo de los edificios públicos.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Borràs ha aducido la libertad de expresión de los trabajadores públicos que "sufragan" y cuelgan lazos a favor de los líderes independentistas presos en los edificios de la Generalitat.

La todavía consejera ha defendido que "el espacio publico no tiene que ser neutral, tiene que ser libre", y ha considerado que si los lazos son un símbolo político, significa que hay presos políticos.