El Consejero catalán de Interior rechaza pronunciarse sobre De los Cobos: "Me mantendré al margen"

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha rechazado este miércoles pronunciarse sobre el cese del que fue coordinador de la actuación policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos: "Me mantendré al margen respecto a otras administraciones, igual que como me gustaría que hicieran otras administraciones cuando tenemos algún asunto aquí".

Así se ha pronunciado el titular de Interior tras ser preguntado por los periodistas en una rueda de prensa telemática para informar sobre la Junta Local de Seguridad de Mataró (Barcelona), celebrada telemáticamente.

Preguntado por si cree que el coronel cesado ha hecho con el informe del 8-M en Madrid lo mismo que con el del 1 de octubre de 2017, ha respondido: "No tengo el detalle de los informes y no puedo decir si es cierto o si no lo es. Lo que puedo decir es que si son ciertas las informaciones periodísticas que hemos ido viendo, todo indica que sí, que estaríamos en una situación similar de lo que vivimos el año 2017".