El conseller de Interior catalán lamenta el acuerdo de CUP y ERC sobre uso del foam y que la Brimo no esté en desahucios

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat en funciones, Miquel Sàmper, ha reclamado este lunes debatir sobre el uso de los proyectiles de foam por parte de los Mossos d'Esquadra en el Parlament y no "a golpe de tuit".

"El foam y el gas pimienta, a día de hoy, están permitidos. A partir de ahí, si no estamos conformes o no nos gusta el foam, debatámoslo. ¿Dónde? En el Parlament", ha dicho una entrevista en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press, tras los disturbios en Cataluña las dos últimas semanas en protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

Después de que la candidata de la CUP, Dolors Sabater, haya anunciado un acuerdo con ERC para que la Brimo no vaya a los desahucios, en sus palabras, Sàmper ha dicho: "Que me explique a mí, --y estaré encantadísimo, sobre todo si soy conseller, de no tener que hacerlo-- cómo podemos ignorar un mandato judicial".

Sobre la "moratoria al foam" que incluye el acuerdo, según Sabater, Sàmper ha dicho que si se elimina este método se debe garantizar que los Mossos tengan alguna otra forma de dispersar, como el gas pimienta.

Ha lamentado que este acuerdo se haya logrado al margen del diálogo entre todos los partidos y la Conselleria de Interior, según él, y ha añadido: "Yo creo que este acuerdo, esta firma, tengo la percepción de que no existe".

Sàmper ha explicado también que la Generalitat está a punto de concluir el expediente abierto después de que una chica perdiera un ojo en una manifestación.

A la espera de la pericial médica para determinar si las lesiones son compatibles con proyectiles de foam, "todo indica que es posible, porque en ese lugar se estaban lanzando".

VIOLENCIA Y FURGÓN DE LA URBANA

Ha asegurado que le preocupa que personas en actitud pacífica en las protestas hicieran "barricadas con la intención de que la policía fuera más lenta", y ha pedido no apoyar actitudes violentas ni ayudar a quienes las tienen.

Sobre el agente que escapó de un furgón de la Guardia Urbana a la que manifestantes prendieron fuego, ha dicho que está bien, pero que podría haber muerto si el vehículo hubiera explotado: "Muy probablemente esto se califique como un homicidio en grado de tentativa", aunque ha dicho que eso depende de Fiscalía.

Y también ha detallado que hay un detenido al que Mossos relacionan "de forma directa" con este acto.