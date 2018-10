Consellera Justicia sobre abrir las cárceles a independentistas condenados: "El Govern no se ha planteado ese escenario"

Publicado 05/09/2018 19:33:32 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Esther Capella, ha afirmado este miércoles que "el Govern no está en el escenario" de abrir las cárceles a los políticos independentistas presos por su participación en el 'procés' aunque acaben siendo condenados por el Tribunal Supremo.

"El Govern de Cataluña no se ha planteado esta cuestión. No está en ese escenario y no se ha planteado ese escenario", ha contestado a preguntas de los medios tras una reunión con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, centrada fundamentalmente en el despliegue de la Ley de Memoria Histórica.

Tampoco ha planteado Capella a Delgado la posición de ERC, que condiciona su apoyo a los presupuestos generales del Estado a un cambio de criterio en la Fiscalía General del Estado relativa a estos políticos en prisión porque dice, que no le corresponde abordar este asunto.

"No le corresponde a la consellera de Justicia hablar sobre los PGE porque esto corresponde en todo caso a los distintos grupos parlamentarios. Cada uno sabemos aquello que podemos hacer y decir y saben que como consellera del Govern, yo no le diré a la ministra de Justicia del Gobierno del Reino de España qué es lo que tiene que hacer", ha apostillado.

En este sentido, ha incidido en que "para que las cosas avancen y el diálogo sea fructífero" las partes deben hablar de aquello en lo que se ponen "de acuerdo". "De lo que no nos hemos puesto de acuerdo no hablaremos", ha añadido.