Cospedal resta importancia a la valoración de Santamaría en las encuestas y recuerda que ella ha ganado elecciones

Publicado 22/06/2018 11:48:26 CET

Afirma que lo importante son los equipos y el proyecto político, más que las personas

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a la Presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha respondido este viernes a su contrincante Soraya Sáenz de Santamaría que lo importante no son las encuestas, que la sitúan como la aspirante con más opciones de ganar unas elecciones generales, y que las 'primarias' del partido no deben girar en torno a personas sino a proyectos y equipos.

"No voy a entrar en una polémica sobre las encuestas, que todos sabemos lo que pasa luego", ha dicho en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al recordar que el PP ganó los comicios generales en 2015 y 2016 pese a que los sondeos electorales no auguraban los resultados que luego se vieron en las urnas.

Además, "con toda humildad tengo que decir que yo sí me he presentado a elecciones como cabeza de lista; en tres ocasiones, y en dos he ganado, una por mayoría absoluta y otra a un puñado de votos de la mayoría absoluta, en lugares donde mi partido nunca había ganado elecciones", ha manifestado, subrayando que "los hechos son los hechos y las encuestas y las hipótesis son otras".

En cualquier caso, ha señalado que "eso no es lo importante" porque ahora se trata de elegir al próximo presidente o presidenta del PP con el objetivo de tener un partido "fuerte". "Esto no es una cosa solo de individuos, de personas", sino que "es un tema de equipos" y "de proyecto político y de país", ha explicado, incidiendo en que lo principal es ofrecer a los ciudadanos "una base sólida" para una alternativa de gobierno.

Según ha afirmado, la suya es "la opción que tiene más posibilidades de integrar a todo el mundo" y de favorecer un PP "plural". "Yo me presento para sumar y para que sea un proyecto de todos", ha asegurado, recalcando que su prioridad es el partido y su objetivo es "recuperar su fortaleza en el centro derecha".

EVITA HACER HIPÓTESIS SOBRE FEIJÓO

Refiriéndose al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Cospedal ha evitado aclarar si, en el caso de que se convirtiera en presidenta del PP, estaría dispuesta a que él fuera el candidato a La Moncloa en 2020. "Hacer hipótesis para dentro de dos años es muy complicado", y ahora toca "el proceso de relevo en la Presidencia del PP", ha comentando para después recordar que tradicionalmente en el partido esas dos funciones las ha asumido una misma persona.

Por otro lado, ha aclarado que cuando presumió de haber dado la cara ante los casos de corrupción en el PP, no pretendía "hacer un reproche a nadie" --en alusión a Santamaría-- y que simplemente constató "una realidad". "Era secretaria general y consideré que ese era mi deber", ha agregado.

MENOS AVALES QUE PABLO CASADO

Respecto al número de avales que ha presentado cada uno de los aspirantes a liderar el PP, ha defendido que no es tan relevante. "Algunos los hemos pedido en 24 horas y otros llevaban pidiéndolos muchos días", ha contestado cuando le han preguntado por la diferencia entre los 5.000 avales de Pablo Casado y los más de 3.200 que reunió ella.

Cospedal también ha comentado la decisión que comunicó este jueves la comisión organizadora del congreso extraordinario que la formación celebrará los días 20 y 21 de julio, que permitirá a los afiliados morosos ponerse al corriente de pago abonando 20 euros para poder votar el próximo 5 de julio en el proceso electoral interno.

Aunque ha afirmado que "tampoco se puede hacer de menos a los afiliados que llevan toda la vida pagando su cuota", haciendo que "sean de la misma condición" que los morosos, ha añadido: "Es el criterio que se ha establecido y a mí me tiene que parecer bien".

Por último, la precandidata ha explicado que antes de que Feijóo anunciara que no iba a optar a presidir el PP, pensó que "podría ser que hubiera llegado el tiempo" de "dejar el ámbito político" y dedicarse a otra cosa, pero que finalmente descartó esa opción.

Según ha declarado, se planteó dejar la política para poder "hacer más vida familiar" y dedicar más tiempo a su hijo, que tiene doce años, ya que considera que durante su trayectoria en el PP y en sus responsabilidades de gobierno ha "dejado mucho en lo personal". Sin embargo, su "pasión" y su vocación por la política la llevaron a mantener su camino.