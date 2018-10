Cospedal tacha de "difamador" a 'El Bigotes' y defiende que el nombre de su marido no aparece en los papeles de Bárcenas

Publicado 21/02/2018 11:33:34 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa y secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha tachado de "difamador" al responsable de la empresa 'Orange Market' de la red Gürtel, Álvaro Pérez alias 'El Bigotes', por vincular a su marido Ignacio López del Hierro con la contabilidad B del PP.

"En los apuntes de Bárcenas no aparece su nombre, apellido ni DNI", ha recalcado Cospedal en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, preguntada por la comparecencia de 'El Bigotes' ante la comisión de investigación creada en el Congreso sobre los casos de corrupción que afectan al PP, en la que apuntó directamente al empresario López del Hierro.

Cospedal, que ha recalcado que su marido adoptará acciones judiciales contra Álvaro Pérez, ha reiterado que nunca se ha demostrado que él esté relacionado con los apuntes de donaciones en los conocidos como papeles de Bárcenas.

"No está acreditado de ninguna manera", ha manifestado, subrayando además que lo que sí está demostrado es que es son informaciones "falsas" y que lo único veraz quue dijo 'El Bigotes' es que López del Hierro es su marido.

"ME VAN A FORTALECER"

Así, la ministra ha incidido en que 'El Bigotes' dijo "cosas falsas" sobre su marido, quien "no tiene nada que ver" con la presunta financiación irregular del PP. Asimismo, ha recalcado que hay partidos "que se piensan que todo vale" y ha lamentado el "daño" familiar que eso puede generar: "A mi con esto me pueden hacer más o menos daño en lo sentimental (...) pero de otra forma no me van a hacer daño. Me van a fortalecer", ha remachado.

Además , ha recordado que "hay un procedimiento judicial abierto" contra 'El Bigotes', que cumple condena en la cárcel de Valdemoro (Madrid) por los contratos de 'Gürtel' para los espacios de la Generalitat Valenciana en Fitur y que también está acusado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

En este sentido, Cospedal ha hecho hincapié en que López de Hierro no está acusado de nada y si hubiera habido "la más mínima" sospecha hubiera sido llamado a declarar en el marco de la investigación.