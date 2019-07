Covite advierte que el programa vasco para las escuelas "no transmite el mensaje de que el asesinato es inadmisible"

Publicado 04/07/2019 12:25:21 CET

La portavoz de Covite en Euskadi, Ana Aizpiri, en una entrevista en Radio Euskadi RADIO EUSKADI

BILBAO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Covite en Euskadi, Ana Aizpiri, ha afirmado que el programa Herenegun del Gobierno Vasco, que tiene como objetivo llevar a las aulas la historia reciente de Euskadi, "no está bien encaminado", y ha advertido que los audiovisuales actuales "no transmiten el mensaje de que el terrorismo y el asesinato, no es de recibo, es inadmisible e intolerable".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aizpiri, a cuyo hermano, Sebastián Aizpiri, ETA asesinó en 1988, ha confiado en que el colectivo de víctimas se reúna en septiembre con el secretario de Derechos Humanos, Jonan Fernández, al que transmitirán que los audiovisuales del programa Herenegun "no reflejan el mensaje que quieren transmitir a la juventud".

Aizpiri ha dicho que el material de Herenegun "no está bien encaminado, de momento", y ha indicado que están en un 'impasse' a la espera de que la Secretaria de Derechos Humanos "presente otro material", porque los audiovisuales actuales "no transmiten el mensaje de que el terrorismo, la utilización de prácticas como la amenaza, la extorsión, la persecución, y el asesinato, todas las actividades que llamamos terrorismo para conseguir fines políticos, no son de recibo, son inadmisibles e intolerables".

"Ese mensaje, que es el mensaje clave, no queda ni mucho menos expresado, sino que para nada se entiende ese mensaje en los audiovisuales que hasta ahora ha presentado Herenegun, y ese mensaje es lo que hay que enseñar a los jóvenes, que no saben lo que es el terrorismo por el silencio generalizado", ha insistido.

Aizpiri ha manifestado que "lo jóvenes de Euskadi no saben lo que ha sido el terrorismo y por qué ha habido terrorismo, en nombre de qué ideas de fanatismo", y ha insistido en que, "de momento", el programa Herenegun "no cumple para nada lo que entendemos Covite que tiene que ser los requisitos fundamentales". "Ya veremos después del verano qué se nos presenta, pero tal y como están hechos ahora no son útiles en absoluto", ha aseverado.

Por otro lado, ha advertido de que "no hay un solo relato" de lo ocurrido con el terrorismo, y, en ese sentido, ha señalado que EH Bildu "naturalmente defiende aun la actividad que era propia de ETA, no ha hecho una reflexión profunda, y no quiere reconocer que extorsionar, amenazar, perseguir, y matar al que mostraba opiniones discordantes estaba mal".

La portavoz de Covite ha censurado que EH Bildu "no se quiere retractar de la violencia, y de las conculcaciones de derechos humanos que ha llevado a cabo a ETA". "Lo hemos visto recientemente, el líder máximo de EH Bildu, su coordinador general, Arnaldo Otegi, lo ha dicho con una claridad y una transparencia meridiana: 'teníamos derecho a causar daño'".

"¿Que teníais derecho a matar a la gente y a perseguirla a asesinarla? ¿En base a qué, en nombre de qué, en base a qué principio humanista, a qué principio que consagra los derechos y libertades de los ciudadanos en una sociedad como la nuestra?", se ha preguntado.

Aizpiri ha dicho que EH Bildu "va a los homenajes de manera absolutamente táctica, como de manera absolutamente táctica ETA decide en un momento dado ir otra vez a la arena política legal y deciden que les va a ir mejor participando en las instituciones, sin hacer una reflexión profunda de lo que había sido la organización criminal y lo que habían sido sus actividades".

Y lo hizo, ha precisado, porque "estaba acorralada en 2011 y porque la acción del Estado, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los tribunales de justicia la habían llevado al desestimiento, y era impotente de seguir cometiendo atentados y seguir haciendo su limpieza política".

En ese sentido, ha criticado que EH Bildu vaya al homenaje de un concejal "al que matan como un conejo, al que matan fácilmente de dos tiros, se presenté allí y ponga dos flores", y luego vaya a "darle el abrazo a Josu Urrutikoetxea a Francia, un hombre que estuvo diez años en la cúpula que lideraba la organización terrorista y que puede ser responsable de muchos asesinatos, un hombre con una andadura criminal innegable". "¿Con que nos quedamos?", se ha preguntado.

OTEGI EN TVE

Por otro lado, también se ha referido a la entrevista del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en TVE para afirmar que, en base al código deontológico de la cadena pública de televisión sobre las cuestiones relativas a la violencia terrorista y "al efecto más dañino que generó que fueron las víctimas mortales, que ya no pueden hablar", no debería haber sido entrevistado.

Además, ha subrayado que al programa en el que entrevistaron a Otegi "van los líderes electos, y Arnaldo Otegi no cumple esa premisa". "No obstante", ha dicho, "le entrevistaron y vimos lo que es Arnaldo Otegi, vimos cómo no se puede zafar de ese papel terrorista que el reconoce. Eso vimos, dónde está Otegi y qué representa clarísimamente la organización que lidera".

MOVIMIENTOS POR LA PAZ

Aizpiri ha mostrado su reconocimiento a las asociaciones y movimientos por la paz que "levantaron el estandarte de los derechos civiles y políticos individuales que nos asisten por estar en un Estado democrático, pero que estaban conculcados en Euskadi". "Hay que echar la mirad atrás y recordar el valor que tuvieron cada una de las organizaciones en el momento en que surgieron y el objetivo que les llevaba a actuar forma parte de nuestra historia. Está bien que se recuerde", ha afirmado.

La portavoz de Covite ha señalado que "el silencio es una de las manifestaciones del miedo, del terror cerval que la organización terrorista ETA consiguió, y con mucho éxito, implantar en la sociedad vasca y navarra, un silencio que se extiende hasta hoy en día en lo que toca hablar de determinados temas y hacerlo con libertad".

"El silencio es la camisa de fuerza de una inmensa mayoría de los ciudadanos de Euskadi, con la salvedad de esos justos y resistentes que, saltando por encima de la barrera del miedo, incluso exponiendo su integridad física, el bienestar de sus familiares, y ese miedo a que a ellos les agredieran y les matarán dijeron no a ETA", ha manifestado, para reconocer a "esa minoría que ha luchado por las libertades de todos nosotros ante un totalitarismo y un fanatismo intranacionalista que lo que quería era imponerse por la fuerza".

Por último, ha advertido de que, aunque ETA se "autodisuelve por medio de sus vicarios" en el acto de Cambó, "hay más de 50 miembros de la banda, entre ellos algunos jefes, que están huidos", por lo que, desde Covite, ha pedido al Gobierno que "sean detenidos y llevados ante la justicia".