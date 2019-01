Cs asegura que la propuesta de Iceta a Torra solo sirve para "envalentonar" al independentismo

Publicado 04/01/2019 9:28:25 CET

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, no cree que la proposición del secretario del PSC, Miquel Iceta, de apoyar los Presupuestos de la Generalitat sirva para moderar la situación en Cataluña, sino que considera que puede "envalentonar" el separatismo.

"No veo a Quim Torra moderado, de momento no. No veo que reconozca el error de dar un golpe a la democracia, o que se saltaron las leyes", ha afirmado Villegas en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre la oferta del PSC al presidente de la Generalitat.

En cambio, Villegas considera que Torra no ha cesado en su llamada a "la violencia en las calles, a la vía unilateral y a saltarse la ley y la Constitución".

Así, el dirigente 'naranja' ha asegurado que la política "de concesiones" del Gobierno no lleva a España a ningún sitio, sino a que se reedite el "golpe de Estado" en Cataluña.

"Estos gestos y conversaciones de Iceta y de Sánchez, en vez de moderar al separatismo lo están envalentonando", ha zanjado.