Cs presentará este jueves su reforma para que miembros del CGPJ puedan ser elegidos por una "mayoría de jueces"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha anunciado este miércoles que su partido va a presentar este jueves su propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que "la mayoría de los jueces escoja al gobierno de los jueces".

Así lo ha avanzado Rivera en un desayuno informativo organizado por el Grupo Joly en Andalucía en Sevilla en el que el líder de Cs también ha anunciado que, este mismo miércoles, el partido naranja va a registrar en el Congreso de los Diputados su propuesta de ley para "reformar" el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en virtud de la cual "sea obligatorio un concurso por mérito y capacidad, y que sea incompatible que alguien que haya estado en la dirección de un partido, por lo menos en los últimos diez años, pueda estar" al frente de dicho organismo.

Rivera ha criticado así que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya nombrado como presidente del CIS al secretario de Estudios y Programas del PSOE, José Félix Tezanos, quien esta misma semana ha pedido ser suspendido de sus funciones en dicho cargo de la Ejecutiva Federal socialista para dedicarse plenamente a su nuevo cargo.

El líder nacional de Cs ha vaticinado que "PP y PSOE se van a oponer" a su propuesta de reforma del CGPJ y a la del CIS, y los 'populares' y socialistas van a ejercer como "hermanos de sangre" porque así han venido actuando "básicamente en los últimos 40 años".

Rivera también ha criticado el camino emprendido por el Gobierno socialista para renovar el Consejo de administración de RTVE, y al respecto de todo ello ha apuntado que, "a este paso, Pedro Sánchez va a hacer bueno a Mariano Rajoy si va de dedazo en dedazo".

En esa línea, ha criticado que el ya expresidente del Gobierno del PP "lo hizo mal" con RTVE y "cambió la ley", pero Pedro Sánchez se ha "cargado" el concurso público planteado por Cs para defender los principios de "mérito y capacidad", y ha pactado con "populistas, con (Quim) Torra y (Gabriel) Rufián" repartiéndose "a trozos la televisión pública".

Así, Rivera ha considerado que los "primeros pasos" del Gobierno de Sánchez "van en dirección contraria a la regeneración", como también se ha evidenciado, a su juicio, con el procedimiento seguido para el nombramiento de la fiscal general del Estado, un cargo que Cs plantea que "tenga que ser ratificado por una mayoría cualificada en el Congreso", mientras que el PSOE ha colocado "a una fiscal a dedo, como ha hecho el PP también" con anterioridad.

Preguntado por el "tiempo de vida" que cree que le queda al Gobierno de Sánchez, ha respondido que cree que el socialista "se va a atrincherar en la Moncloa", a la que ha llegado "por la puerta de atrás", y "no está pensando en gobernar España, sino en un comité electoral", pero ha advertido de que, en la siguiente campaña, el líder del PSOE "no podrá decir que no va a llegar al Gobierno pactando con los independentistas y populistas, o sin hacer concesiones".

Tras aseverar que él "nunca" llegará a la Moncloa "con los escaños de separatistas y populistas", ha apuntado que Sánchez "en ningún momento quería convocar elecciones, sino mantenerse un tiempo en el poder".

Rivera ha dicho que él no querría estar en el lugar de Sánchez y estar "dependiendo de (Pablo) Iglesias, (Quim) Torra, (Gabriel) Rufián y Bildu para gobernar", y que el "objetivo" debe ser "transformar tu país a través de la Presidencia del Gobierno, no ser presidente del Gobierno".

Rivera ha expresado su confianza en "el proyecto de país" que tiene Cs, que ha jugado "siempre al largo plazo", y ha señalado que el sitio ahora de Cs es "la oposición" para "vigilar los pasos de Sánchez y tener un proyecto alternativo".

Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, Rivera ha apuntado que lo ve "complicado" a tenor de "los anuncios que están haciendo" desde el Gobierno sobre subida de impuestos, porque la política de Cs "no es de subir los impuestos, sino de controlar mejor el gasto público" y "cumplir con el déficit en Europa", según ha apuntado.

En todo caso, a la pregunta de si cree que con Pedro Sánchez en el Gobierno "vamos a echar de menos a Rajoy" ha respondido bromeando que "tanto creo que tampoco", pero sí que "vamos a echar de menos mantener los consensos en ciertas cosas" y "reformas" pactadas entre el PP y Cs para los últimos Presupuestos.

POPULISMOS Y NACIONALISMOS

Rivera también se ha referido en su intervención a la situación actual de Europa y ha llamado a estar "muy alerta, porque vivimos en un mundo cambiante", así como ha defendido la "vía Macron" en Francia "para ofrecer reformas frente a los que quieren romper Europa".

Ha apelado a "tomar el liderazgo en vez de quedarnos en la contemplación", porque "debemos pensar en lo mucho que nos une en vez de en buscar diferencias", y "los españoles, cuando sumamos, somos imparables". Además, se ha reivindicado como "capaz de llegar acuerdos con PSOE y PP", y ha señalado que "el siguiente paso es que lideremos un Gobierno y lleguemos a acuerdos con ellos".

De igual modo, ha manifestado que, aunque "no se puede entender España sin comprender su diversidad", ha apostillado que "la diversidad no se puede confundir con el privilegio" ni conllevar "diferencia de derechos", sino que es "reconocerse en el espejo como gente diversa que tiene un proyecto común".

En esa línea, ha señalado que quiere ser presidente del Gobierno "no para estar en la Moncloa o llegar a cualquier precio" allí, sino "para transformar este país" y "demostrar que somos ciudadanos libres e iguales".

PROYECTO "PROFUNDAMENTE REFORMISTA"

El proyecto que defiende Cs es "claro, moderno y profundamente reformista", según ha comentado Rivera, que, entre otras cuestiones, ha explicado que el partido naranja quiere "transformar el modelo laboral en uno de aprendizaje y formación", partiendo de la idea de que "la educación es desde que naces y hasta el último día de tu vida laboral".

Al respecto, ha reivindicado la necesidad de alcanzar "un gran pacto nacional por la educación" para "toda una generación", que Cs se compromete a "recuperar y convertir en eje" de la próxima legislatura.

De igual modo, el líder Cs aboga por "un plan nacional de innovación" para "convertir las buenas ideas en empleo", al tiempo que defiende "el libre comercio" y se muestra "en contra de los aranceles".

Rivera también ha hecho hincapié en reivindicar la "regeneración" para "recuperar la confianza", porque "si no se confía en la política se quiebra el principio fundamental de representación" y hay "más populismo", según ha opinado.

Al respecto, ha aludido a la "división interna" en el PP de cara a su congreso extraordinario y ha advertido de ese partido "tiene más de 50 procesos judiciales por corrupción en marcha", tras lo que ha señalado que "para liderar un proyecto en España hay que tener un proyecto limpio que no esté condicionado por la corrupción".

Igualmente, ha reivindicado un proyecto de "valores civiles", que defienda "principios recogidos en la Constitución", y ha apostado por un modelo de financiación autonómica "justo para todos los españoles".

POSIBLE CANDIDATURA DE VALLS A LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Ante las próximas elecciones locales de 2019 y la posibilidad de que el ex primer ministro francés Manuel Valls lidere la candidatura de Cs en Barcelona, ha comentado que éste "tiene ganas" y "está valorando" esa opción, así como ha defendido que "ha hecho bastante más a nivel europeo" frente al 'procés' soberanista que "ministros o diplomáticos" del Gobierno de Rajoy.

Además, ha valorado que Cs haya aprobado "que se puedan presentar independientes" en las listas de su partido, y ha reivindicado que "hay que abrir las puertas y buscar gente preparada, que está trabajando dentro del partido y puede estar trabajando fuera".