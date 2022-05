Cs replica a Sánchez que la pregunta es "por qué pacta" con los que el CNI ha espiado y afea que "no da explicaciones"

Arrimadas dice que el presidente es una "bola de demolición" que golpea contra las instituciones del Estado

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha preguntado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por qué pacta" con los que han sido objeto de "seguimiento" por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en referencia a los nacionalistas, y le ha afeado que no ha dado "explicaciones" sobre el caso 'Pegasus'.

"La pregunta no es por qué el CNI hace seguimiento (a los nacionalistas), sino por qué gobierna y pacta con ellos, esa es la pregunta", ha indicado Arrimadas durante el Pleno del Congreso convocado para informar sobre el caso 'Pegasus', donde ha lamentado que el presidente "sólo ha dado explicaciones a sus socios" y ha dejado a España "en peor lugar".

En esta línea, ha calificado de "obscena" la rueda de prensa "para exhibir presuntas grietas de seguridad" en la que el Gobierno admitió que el teléfono de Sánchez había sido espiado y ha censurado que, en vez de dimitir, le "cortó la cabeza" a Paz Esteban, exdirectora del CNI.

Así, ha afeado que Sánchez "sigue cuestionando a los servidores públicos" y que la reforma del CNI "urgente" que habría que llevar a cabo es que el presidente "no pueda cortar la cabeza a la institución cuando le dé la gana".

Arrimadas ha tildado a Sánchez de "caballo de Troya" de los que quieren "destruir España" y ha asegurado que es el "chófer del vehículo" en el que estos "están llegando a instituciones básicas". "Es una bola de demolición contra las instituciones del Estado, no cesa de golpear desde el Gobierno de España", ha continuado.

En este sentido, ha advertido de que, sin instituciones, "no hay libertad ni democracia" y ha señalado que estas "no son el estado natural o constante", por lo que ha pedido "cuidarlas y defenderlas". No obstante, a su juicio, desde el Gobierno se "descuidan y atacan" y ha ejemplificado sus palabras como el reparto de la renovación de la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con el PP.

También ha denunciado los "ataques a la justicia" desde el Gobierno y ha indicado en que, cuando las sentencias "no gustan", el Gobierno "actúa como los que juzgan", en alusión a los indultos, como el otorgado el miércoles a la presidenta de Infancia Libre, María Sevilla.

Por último, Arrimadas ha asegurado que "no puede apelar" a la "moral y la conciencia" de Sánchez porque es "incapaz" de "sentir remordimiento" y ha trasladado su "esperanza" por que el Estado "aguante".