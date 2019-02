Cs Toledo dice que aún no ha designado a Girauta como cabeza de lista porque tiene que haber primarias

Publicado 22/02/2019 11:54:29 CET

TOLEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo, Esteban Paños, ha asegurado que el partido todavía no ha designado a Juan Carlos Girauta como cabeza de lista por Toledo al Congreso de los Diputados, pues se tiene que someter a unas primarias, "como todos los demás".

De este modo ha reaccionado Paños, preguntado por la posibilidad, confirmada por varias fuentes del partido, de que el actual portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, parlamentario elegido por la circunscripción de Barcelona, encabece la lista por Toledo.

"Que Ciudadanos quiera presentar Girauta no es del todo real porque el partido no lo ha designado aún. Como hechos consumados es que es vecino de la ciudad porque vive en Toledo. Ciudadanos tiene un proyecto y Girauta es una persona suficientemente preparada para presentarse a las primarias del partido para ver si es elegido, si el quiere. Tendrá que ir a primarias como todos los demás", ha insistido.

Dicho esto, ha defendido que el actual diputado por Barcelona no es un "fichaje ni un paracaidista", porque es un compañero de partido que trabaja en Ciudadanos desde hace bastante tiempo. "Él todavía no ha dicho que vaya a encabezar las listas ni que se vaya a presentar a las primarias", ha afirmado Paños, que ha añadido que hasta que no vea la lista de las personas que concurren a esas elecciones internas para formar parte de la lista de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Toledo no sabrá a quién va a votar.

En el caso de la ciudad de Toledo, el portavoz del Grupo Municipal ha recordado que aún no hay candidatos a la Alcaldía y que en este caso, al no contar la ciudad con 400 afiliados, no se celebrarán primarias. Serán la Secretaria de Acción Institucional y la de Organización las que designen a los candidatos "en base a una propuesta y al trabajo realizado".

Así las cosas, y tras descartarse como posible rival de Girauta a encabezar la lista al Congreso, pues tiene "un proyecto de ciudad para Toledo" y Ciudadanos "es alternativa real de gobierno" en la capital regional, ha dicho "no tener una bola de cristal" para saber si la dirección de su partido le designará candidato. "Lo único que haré es seguir trabajando en un proyecto y ser concejal hasta 15 de junio", ha asegurado.