La vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero durante el Comité Federal celebrado el sábado 27 de abril en la sede del PSOE en Ferraz. - PSOE

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PSOE ha celebrado la decisión anunciada por el presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez de continuar al frente del Ejecutivo, le ha transmitido su agradecimiento y ha señalado que avanzarán en la regeneración de la democracia.

Las reacciones de los principales dirigentes socialistas muestran el alivio de un partido que ha estado en vilo durante cinco días, pendientes de la decisión de un Sánchez que se mantuvo aislado y sin comunicar su decisión desde que decidió tomarse un tiempo para pensar si dimitía o no.

En este sentido, la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero ha lanzado un mensaje de agradecimiento al presidente en un mensaje en la red social X, que ha sido recogido por Europa Press: "Gracias por tu valentía, tu determinación y también gracias por tu humanidad presidente. Gracias por seguir adelante. Contigo haremos que siga mereciendo la pena", ha indicado.

Después de que Sánchez avisase de "un punto y aparte" a partir de este momento ante el "fango" que a su juicio se ha esparcido contra él y su entorno, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán ha señalado que seguirán trabajando sin descanso "por la regeneración de la democracia, para seguir consolidando derechos y para que prevalezca la política limpia".

"Vamos a hacer frente a los desafíos que están por venir con más fuerza que nunca", ha señalado recogiendo las palabras que ha pronunciado Sánchez desde La Moncloa, que dijo que había decidido seguir "con más fuerza si cabe" al frente de la Presidencia del Gobierno.

BOLAÑOS, MORANT Y TORRES

También se ha pronunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que además es miembro de la Ejecutiva Federal al señalar que "una democracia limpia merece la pena. Seguimos con más fuerza", ha indicado.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y vocal de la Ejecutiva socialista, Pilar Alegría ha señalado: "Con más fuerza que nunca, con serenidad y convicción. Merece la pena seguir a favor de la regeneración democrática y la consolidación de derechos".

A su vez, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria del ramo en la Ejecutiva, Diana Morant, ha reclamado que la política útil se imponga al insulto y la intoxicación y por tanto "merece la pena" la continuidad del presidente "por la regeneración democrática". "Con más fuerza que nunca, gracias presidente".

A su vez, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres ha celebrado la decisión: "El odio no podía ganar".

LOS PORTAVOCES EN CONGRESO Y SENADO

En la misma línea, el portavoz socialista en el Congreso de los Diputado, Patxi López, dijo que el anuncio de Sánchez es "una gran noticia" para la "democracia" y para la inmensa mayoría de ciudadanos.

"Pedro sigue demostrando que: La mentira no puede con la verdad. El insulto no gana al argumento. El odio de algunos discursos no se impone a la convivencia. Los que creen que el poder es suyo no deciden por encima de la voluntad ciudadana. Hoy gana la Democracia. Hoy ganamos la inmensa mayoría", ha señalado.

En términos similares, el portavoz en el Senado, Juan Espadas, ha agradecido a Sánchez y su familia que siga y ha mostrado su disposición a sacar adelante las medidas que contribuyan al fortalecimiento de la democracia.

"Gracias por tu valentía y la de tu familia, por conseguir que tu reflexión personal acabe siendo colectiva y que eso cambie nuestra sociedad a mejor", ha indicado.