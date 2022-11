La defensa de 'El Chicle' alega que la acusación a su cliente se basa en "especulaciones" y pide su absolución

A CORUÑA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa de José Enrique Abuín, alias 'El Chicle' ha argumentado que la acusación a su cliente se basa en "especulaciones". "Quién acredita que había un arma", ha citado, entre otros ejemplos, en la lectura de sus conclusiones en el juicio por la presunta agresión sexual a su cuñada en 2005 cuando tenía 17 años. "O modifica o añade o quita algo según va dando una versión", ha dicho sobre el relato de la víctima, que ha calificado de "contradictorio".

"Dónde está la presunción de inocencia de mi cliente ante un relato que no queda claro", ha manifestado en la lectura de sus conclusiones en el juicio celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. En él, se ha preguntado "qué prueba objetiva hay" contra su cliente. "Se reabre por referencia al caso de Diana Quer y con pruebas totalmente nuevas", ha dicho sobre esta causa.

Aunque no ha negado que hubo por parte de este llamadas a su cuñada, cuestionó el relato de esta. Al respecto, ha aludido a "cambio de versiones", situando la última en 2017 cuando Abuín fue detenido por la presunta agresión sexual a otra chica en Boiro.

"Ella no intenta abrir el coche", dijo sobre el día por el que se juzga a 'El Chicle'. "Con un cuchillo de 20 centímetros no hay un pinchazo mínimo cuando el mismo día de los hechos va al centro de salud y al hospital", se ha preguntado sobre el arma con la que la víctima dijo que su cuñado la amenazó.

Frente a ello, ha rechazado que no se pueda considerar como veraz el relato del acusado que negó los hechos y aseguró que a esas horas llevó a su entonces mujer al trabajo, que fue a casa de su tía a pedir dinero, aunque no le abrió, y que luego se dirigió a la entidad financiera, aunque antes paró en el cementerio.

Además, la letrada ha puesto en duda informes de la Guardia Civil y se ha remitido a "testigos que dicen que estaba allí", en referencia al banco al que Abuín sostuvo que fue para sacar dinero. También cuestionó que se den por válidas las horas dadas por la víctima para situar los hechos presuntamente cometidos y no los de su cliente.

Mientras, incidió en que en el coche de Abuín no se localizó "ningún arma, ni preservativos", ha añadido sobre el uso de los mismos apuntado por su cuñada. "No está constatado que corriera más", ha añadido frente al argumento de Fiscalía y acusación particular respecto a lo expuesto por algunos testigos que dijeron ver su coche en horas cercanas a la presunta agresión.