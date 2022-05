La defensa del ex jefe de la UCAO pide al tribunal que un forense de la AN analice su estado tras sufrir un ictus

Archivo - El ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño a su llegada a la Audiencia Nacional.

Archivo - El ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño a su llegada a la Audiencia Nacional. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El tribunal rechaza suspender el juicio para García Castaño hasta que sea declarado inimputable

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La defensa del ex jefe de la UCAO Enrique García Castaño ha solicitado al tribunal que juzga los negocios privados del comisario jubilado José Manuel Villarejo que designe un médico forense de la Audiencia Nacional (AN) para que analice su estado de salud después de sufrir un ictus, así como que suspenda el juicio para el también ex comisario, algo a lo que los magistrados se han negado hasta que, en su caso, sea declarado inimputable.

El abogado de García Castaño, Aitor Martínez, ha informado al inicio de la sesión de que el ex jefe de la UCAO sufrió un ictus el pasado 1 de mayo mientras estaba en su pueblo, tras lo cual fue intervenido de urgencia. "Ahora se encuentra en la unidad de ictus del Hospital de Cáceres, donde están valorando los daños cerebrales", ha precisado.

Martínez ha advertido de que, en estos momentos, no se sabe si García Castaño "va a quedar incapacitado en el sentido de ser una persona inimputable", por lo que ha reclamado al tribunal de 'Tándem' que designe "lo antes posible" un forense para que pueda examinarlo.

Entretanto, ha planteado que se suspenda el juicio respecto a García Castaño, aduciendo que el acusado ha acudido a todas las sesiones celebradas hasta ahora y que su problema de salud ha impedido que puedan preparar juntos el interrogatorio a un testigo citado para este lunes.

No obstante, el tribunal se ha negado. "El juicio va a proseguir", ha dicho la presidenta, la magistrada Ángela Murillo, aunque al mismo tiempo ha avanzado que, "si a consecuencia de lo que ha ocurrido no es imputable, se le sacará del procedimiento, naturalmente".

García Castaño es uno de los más de treinta acusados en este primer juicio por 'Tándem', donde se juzgan las piezas separadas 'Irón', 'Land' y 'Pintor', que corresponderían a distintos trabajos de espionaje que Villarejo habría realizado para clientes privados sirviéndose de los medios policiales a su alcance.

La Fiscalía Anticorrupción pide que el antiguo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) sea condenado a 87 años de cárcel por las piezas 'Iron' y 'Land' por, supuestamente, dar a Villarejo datos de bases policiales para estas investigaciones privadas.