La defensa de Pineda pide que se interrogue a Cosidó sobre el almuerzo de Canillas previo a la denuncia contra Ausbanc

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La defensa del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, a quien se juzga estos días en la Audiencia Nacional por presunta extorsión a entidades financieras, ha solicitado poder interrogar al que fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó y al excomisario general de la Policía Judicial José Santiago Sánchez Aparicio en relación con un almuerzo en el que, según esta parte, se decidió "fabricar" la denuncia contra la asociación de usuarios de banca.

La celebración de este encuentro salió a relucir durante la investigación de la pieza del BBVA del 'caso Tándem' --en la que Pineda está personado como perjudicado--, cuando el expresidente de la entidad Francisco González afirmó ante el juez que fue Cosidó quien organizó un almuerzo en la sede central de Canillas con directivos del banco, en enero de 2015, tras el cual se presentó la denuncia anónima contra Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, por supuesta extorsión.

No obstante, González precisó ante al juez instructor Manuel García Castellón y los fiscales anticorrupción que su recuerdo de ese día es el de "una comida absolutamente institucional" y que no le consta que se hablara de la denuncia. "A lo mejor se habló, pero para mí eso no era relevante", añadió después.

El testimonio es considerado esencial por la defensa de Pineda, que ejerce el abogado Miguel Durán, que lo ha solicitado de forma subsidiaria en un escrito remitido a la Sala en el que pide la nulidad de todo el procedimiento porque, a su juicio, todo deriva de un informe policial que es falso y respondía a motivos espurios.

Además de Cosidó y el exmando policial, la defensa insiste en la importancia de otros testigos cuya presencia ya fue rechazada por el tribunal, como son los propios Villarejo y González, alegando que "es imposible ejercer el derecho de defensa en este caso sin poder contar con su testimonio".

La Fiscalía pide en este procedimiento 118 años de cárcel para Pineda, casi 25 años para el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad -que empieza a declarar en las sesiones del juicio de la semana que viene-, y 11 años y 11 meses para la abogada Virginia López Negrete.

Están acusados de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero se añade estafa y blanqueo de capitales y se le pide una multa de 10 millones de euros. Fiscalía reclama además la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias.