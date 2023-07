Díaz acusa a Feijóo de ir solo al 'cara a cara' con Sánchez porque tiene "miedo" a debatir con ella

784925.1.260.149.20230710203531 Acto central de campaña de la coalición Sumar MÉS en Palma con el cabeza de lista de cabeza de lista al Congreso, Vicenç Vidal, y la candidata a la presidencia del Gobierno de Sumar, Yolanda Díaz. - MÉS PER MALLORCA

Exige al líder del PP "dignidad' y acudir al formato entre los cuatro candidatos y censura que "mienta" siempre con los fijos-discontinuos



MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha lanzado que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene "miedo" a debatir con ella y que por eso opta por ir solo al 'cara a cara' con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "está fuera de la realidad" y que es "repetido", porque lo protagoniza el "bipartidismo".

No obstante, ha retado al dirigente 'popular' que tenga "dignidad' y acuda al debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno y confronte con ella cuál es su modelo de país y qué tipo de ajustes quiere hacer a la reforma laboral.

Así lo ha trasladado durante un mitin en Palma arropada por los candidatos de Sumar por Baleares Vicenç Vidal (el cabeza de lista por esta circunscripción y dirigente de Més per Mallorca), Elisabeth Ripoll (independiente a propuesta de Sumar, Viviana de Sans (Podemos), y Esteve Barceló (Més per Menorca).

En su intervención, Díaz ha lanzado que dicen que el 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo, organizado esta noche por el grupo 'Atresmedia', es "muy importante" para las elecciones y es el debate al que quiere acudir el candidato del PP, mientras que rehúsa asistir al formato a 'cuatro' planteado por TVE para el día 19 porque le "tiene miedo".

Luego, ha criticado que ese 'cara a cara' está fuera de la realidad y no refleja la diversidad y la pluralidad lingüística que tiene España y que se debe proteger.

Asimismo, Díaz ha denunciado que en dicho debate entre los líderes de PP y PSOE no se hablará de "limitación" del precio de los alquileres, ni de defensa de los derechos de los animales ni de vincular los salarios de los trabajadores a los beneficios de las empresas mediante un observatorio público, una de las principales propuestas de Sumar en estos comicios.

Y es que ha dicho que únicamente su candidatura está realizando propuestas para mejorar la vida de la gente y proclama que si las grandes compañías se están "forrando", Sumar reivindica que el sueldo de los trabajadores suba al mismo nivel que lo hacen las ganancias de las empresas.

"De esto no van a hablar hoy en el debate esos dos señores que dicen que representan a la España del siglo XXI. Yo os digo que ese debate mira al pasado, ese debate es un careo entre dos hombres y mira un país que no existe (...) Es un debate en el que me vais a permitir que os diga, no cabe el país de las mujeres", ha censurado la vicepresidenta segunda.

FEIJÓO "NO SE ENTERA DE NADA"

Luego, ha acusado a Feijóo de mentir sobre los datos de los fijos discontinuos y de evidenciar, a su juicio, de que "no se entera de nada" ni tampoco "sabe aclarar de qué demonios habla" cuando alude al mundo del trabajo o la reforma laboral.

"Miente, miente y miente quien dice que en política no se puede faltar a la verdad", ha arremetido Díaz para afear al candidato popular que es "incapaz" de entender cómo funcionan los fijos discontinuos.

Al respecto, ha exigido que Feijóo acuda a debates donde esté presente para que esclarezca si quiere volver a los contratos temporales que generan "trabajadores de usar o tirar" en el turismo, o si su agenda coincide con la del Círculo de Empresarios que dicen que el despido sale muy caro en España, que hay que elevar la edad de jubilación a los 70 años o dejar claro que su modelo de gestión es el de los "recortes".

Es más, ha reprochado que el PP saca ahora a los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar para "atacarla", porque sabe que Sumar está creciendo en las encuestas y que es el "revulsivo" que garantiza un nuevo gobierno progresista.