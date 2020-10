Díaz defiende a Garzón e Iglesias en sus críticas al Rey: "En democracia se puede decir lo que uno estime conveniente"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido a sus compañeros en el Gobierno, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, tras sus críticas a la monarquía, al subraya que "en una democracia se puede decir y pensar lo que uno estime conveniente".

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, la ministra ha destacado que todas las instituciones "tienen que estar a la altura" y ha puesto énfasis en lo que se "está viviendo" en la Casa Real, con el "yerno en prisión" (en alusión a Iñaki Urdangarín) y el rey emérito Juan Carlos I "ya sabemos dónde".

También ha dicho que el Ejecutivo está actuando con "bastante serenidad y sensatez" en lo referido a la polémica suscitada por llamada del Rey Felipe VI al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, tras su veto a la asistencia al acto de entrega de despachos a nuevos jueces en Barcelona.

Por tanto y pese al "ruido" generado por este asunto, ha insistido en que todos, tanto ella como el propio monarca, deben "respetar" a las instituciones.

Sobre Garzón e Iglesias, ha subrayado que es "legítimo" tener posiciones diferentes y que es conocido que ambos no son monárquicos y se decantan, como es su caso, por el republicanismo.

"En una democracia se puede poder decir y pensar lo que uno estime conveniente. Si no fuera así, engañaríamos", ha ahondado Díaz para recalcar, por ejemplo, que pese a que no comparta las opiniones del PP, que a su juicio "va a la deriva", no quiere decir que no deban decirlas.

Finalmente, la ministra de Trabajo ha asegurado que lo que ocurre en el CGPJ es "bastante grave" ante el bloqueo de su renovación, a lo que se suma el desvelar "conversaciones privadas" con la Casa Real. "El CGPJ no se respeta ni a sí mismo y está dilapidando un poder fundamental del Estado", ha zanjado.