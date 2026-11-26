La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante un pleno de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La Diputación Permanente del Congreso debate y vota - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado de "catástrofe" la campaña electoral del candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en la ha defendido "concentrar" todo el voto en el "rojo". A su juicio, quedar el 29N en la primera posición "no vale para nada", solo "para perder el Gobierno de España".

Díaz ha tildado la campaña electoral del PSOE de "fallida", destinada a "perder" las elecciones, y ha defendido respetar a los votantes. En su opinión, el 29N "no va de quedar el número uno" pues, tal y como ha recordado, el líder del PP ganó en 2023 y Feijóo no pudo gobernar.

La vicepresidenta ha subrayado que reeditar el Gobierno de coalición progresista pasa por la fuerza de Frente Amplio. "Si no, no hay nada que hacer, porque --el PSOE-- puede sacar un voto más que el PP, pero te vas a quedar de portavoz de la oposición, y yo quiero que España siga defendiendo a las mujeres ganando derechos laborales, la emergencia climática y tomando medidas importantes para la política internacional", ha advertido en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press.

Díaz ha reprochado también la campaña "del viejo PSOE de los años 90" en la que prometen medidas que luego desde el Gobierno tienen bloqueadas, como el registro horario obligatorio. Así, ha reconocido que se quedó "con cara de espanto" después de que el PSOE incluyera esta medida concreta en su programa electoral y no "quisiera" aprobarla en el Consejo de Ministros. "No me gusta esa manera de hacer política", ha añadido.

RUBIÑO, SU "MARICA FAVORITO"

La ministra ha vuelto a confirmar que dejará la política tras las elecciones del 29N, independientemente del resultado, incluso si sumara la izquierda para formar gobierno. "Me voy a reencontrar con mi vida privada", ha apostillado, para después resaltar la importancia de que los políticas "cumplan con su palabra".

Preguntada por la campaña de Frente Amplio que "enfrenta" en redes sociales al ministro Fernando Grande-Marlaska con el candidato de Más Madrid Eduardo Rubiño, Díaz ha indicado que quiere a "los dos" y que guarda "un gran cariño" al titular de Interior.

"Lo que quiero es un país en el que dos personas que son gays puedan andar por la calle con absoluta tranquilidad y serenidad. Ahora bien, pido el voto para mi marica favorito que, en este caso, es Edu Rubiño", ha afirmado, para después destacar la amistad que mantiene con Marlaska desde pandemia.