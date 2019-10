Diplomáticos españoles se movilizan para defender en la prensa extranjera que el TS juzga delitos, no ideas

Publicado 16/10/2019 17:53:42 CET

Fachada del Tribunal Supremo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Embajadas y diplomáticos españoles se han movilizado para defender la legalidad española y la independencia judicial ante las críticas que el independentismo ha lanzado internacionalmente contra la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes del 'procés'.

Entre otros, el embajador de España en Irlanda, Ildefonso Castro, ha escrito una carta al diario 'The Irish Times', uno de los que ha publicado un artículo del consejero catalán de Acción Exterior, Alfred Bosch para responder a lo que califica de "imprecisiones y desinformación".

Castro recalca que ninguno de los condenados lo ha sido "por sus ideas sino por delitos tipificados en la ley", incluyendo la aprobación de leyes que derogaban la Constitución en Cataluña, "privando a los catalanes de sus derechos", y la desobediencia de sentencias del Tribunal Constitucional.

El embajador también defiende que la Constitución española consagra la soberanía nacional y la integridad territorial y que eso no es "una extravagancia" del sistema español, sino algo que está en muchas Constituciones europeas.

Además, subraya que "no hay democracia fuera de la ley" y que la sentencia pone fin a un juicio que "ha sido un ejemplo de transparencia, precisión y apertura". Con ella, dice, "se confirma la derrota de un movimiento unilateral e ilegal que no ha conseguido ganar apoyo interno ni reconocimiento internacional" y la vía hacia adelante solo puede llegar "del diálogo dentro del marco legal", en particular de la Constitución.

En el diario belga 'Le Soir', donde también publicó su artículo Bosch, escribe el diplomático Juan Claudio de Ramón un texto titulado "España: toda democracia tiene derecho a defenderse" en el que afirma que "el nacionalismo catalán ha empañado injustamente la imagen y la reputación de España" y que el país es una "democracia abierta e inclusiva, obligada a defenderse de las exageraciones y las mentiras de los líderes independentistas".

ESTÁ EN JUEGO LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Por su parte, el embajador español en Argentina, Javier Sandomingo, ha publicado en 'La Nación' un largo artículo en el que defiende que lo que está en juego en España no es solo la unidad territorial, sino "la pervivencia" de un sistema, la democracia representativa, "que garantice la libertad de todos y que impida a una minoría, cualquier minoría, imponer sus aspiraciones a la mayoría".

Los independentistas, argumenta, "han tropezado con la fortaleza de un Estado de Derecho que no está dispuesto a dejarse destruir y que ha reaccionado con la fuerza legítima de sus leyes y sus instituciones".

Sandomingo dice que las instituciones españolas "siempre han estado abiertas al diálogo" pero en el marco de la Constitución y las leyes, con respeto a la diversidad de los ciudadanos pero también a la igualdad.

Fuera de la Constitución y las leyes, dice, "no hay nada de qué hablar, entre otras cosas porque quienes se sitúan ahí buscan imponer y no acordar", pero "dentro de la Constitución y de las leyes, todo es posible", como los españoles, recalca, llevan "cuarenta años demostrando".