El diputado de Foro Asturias acusa a Echenique de no saludar a la Princesa Leonor y aprecia "machismo"

Publicado 03/02/2020 19:01:53 CET

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha acusado este lunes al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, no haber saludado a la Princesa Leonor en el besamanos organizado en el Congreso con motivo de la Solemne Apertura de la Legislatura y lo achaca a una actitud "machista".

Los Reyes y sus hijas han recibido el saludo de muchos de los asistentes al acto de Apertura Solemne de la XIV Legislatura. Ante los cuatro han desfilado los miembros del Gobierno, de las Mesas de ambas Cámaras, representantes de los distintos órganos del Estado y también muchos diputados y senadores.

El único representante del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el besamanos ha sido Echenique, quien se desplaza en silla de ruedas y que no tiene movilidad en los brazos. Por eso, cuando ha pasado delante de Felipe VI, ha sido el jefe del Estado quien ha acercado su mano a la del diputado. La silla ha seguido avanzando y tanto la Reina como la Princesa han hecho el mismo gesto de saludo

"El portavoz de Podemos saludó al Rey y desplantó a la

Princesa de Asturias. Si esto no es machismo, se le parece

mucho", ha protestado el diputado de Foro en un comunicado recogido por Europa Press.

"TAMPOCO ME PUSE DE PIE", BROMEA ECHENIQUE

El propio Echenique, al darse cuenta de que en redes sociales también se le acusaba de no haber aplaudido al Rey, ha tirado de ironía desde su cuenta de Twitter: "Es correcto. Tampoco me puse de pie durante el himno ni me pusieron de titular en el partido de futbito de después de la sesión solemne de apertura", ha bromeado.

Martínez Oblanca, que en el debate de investidura del pasado enero cerró su discurso dando vivas al Rey ya la Constitución, ha cargado también contra los representantes de ERC, Junts, la CUP, EH Bildu y el BNG que han leído un manifiesto contra la Monarquía.

"Se jactan de no reconocer al Jefe del Estado, de no cumplir la Constitución y de querer trocear España", ha denunciado Martínez Oblanca. "No confundamos a la gente: el padrino de todo esto es Pedro Sánchez que tiene como socios a Podemos y a los independentistas", ha abundado el diputado de Foro.