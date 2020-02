Los diputados reciben una flor al llegar al Congreso bajo el mandato de cambiar "la crispación por amor"

Publicado 12/02/2020 11:18:07 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Congreso han recibido este miércoles una flor blanca a su llegada a la primera sesión de control al Gobierno de esta Legislatura en la Cámara Baja. El objetivo, según explican los responsables de esta iniciativa, es que "cambien la crispación" habitual existente entre las diferentes fuerzas políticas "por amor".

"Las flores son el símbolo universal de afecto y concordia", ha explicado la compañía de renting Alquiber, responsable de esta campaña. Por eso las han elegido para enviar este mensaje a los representantes políticos en la misma semana en la que se celebra San Valentín.

Con este gesto, explican, "se pretende concienciar a la clase política de la necesidad de llevar amor y capacidad de entendimiento allí donde últimamente reina la crispación; de poner afecto y ternura allí donde muchas veces imperan las malas formas y el enfrentamiento". De hecho, la campaña lleva por lema 'Llevamos lo imposible al lugar menos pensado. Llevamos el amor al Congreso de los Diputados'.

"Nuestro convencimiento de que no hay reto que el amor no pueda superar; y la certeza de que no hay desafío que los vehículos de Alquiber no logren llevar a buen fin", ha apuntado la organización.