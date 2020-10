Echenique a Abascal en el debate sobre el estado de alarma: "Yo a los matones les mantengo la mirada"

Traslada a Arrimadas que en su afán por "salirse de la foto de Colón" se va a dejar "su programa electoral", como aprecia sobre los PGE

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha mantenido un 'rifirrafe' dialéctico con el líder de Vox, Santiago Abascal, durante el debate sobre el estado de alarma ante el Covid-19 al replicarle lo siguiente: "yo a los matones le mantengo la mirada".

En el segundo turno de intervención para los grupos parlamentarios, Abascal se ha dirigido al diputado de la formación morada, apuntando que en esos momentos no estaba en el hemiciclo, para asegurar que se había convertido en el "campeón de la desvergüenza", dado que previamente que "algunos querían libertad para evadir impuestos".

Unas palabras contra las que ha cargado duramente el presidente de Vox al subrayar que lo que conoce precisamente Echenique es "la libertad para no pagar las cotizaciones sociales".

Con ello hacía referencia a la condena en firme sobre el portavoz de Unidas Podemos a pagar 11.040 euros por la contratación irregular de su asistente, después de haber desistido de su recurso de casación en el Tribunal Supremo.

Por tanto, ha cuestionado a la formación morada si van a aplicar su propio código ético para que Echenique dimitiera: "¿A qué están esperando?", se ha cuestionado.

Posteriormente, Echenique ha intervenido para aclararle a Abascal, con cierta ironía, que estaba escuchando "atentamente escuchando su constructiva" pero se había apartado para quitarse un momento la mascarilla, porque no lo podía hacer por sí mismo.

"Tenga dura de que no me he ido a ningún sitio. Yo a los matones les mantengo la mirada", ha zanjado el portavoz de Unidas Podemos.

ENTIENDE QUE CS BUSQUE DESMARCARSE DE VOX Y COLÓN

Echenique también ha interpelado a la líder de Ciudadanos (Cs), a la que ha apreciado "nerviosa" en su réplica, algo que entiende porque conoce que la "foto de Colón" con Vox no le gustó y "trata de salirse de ella".

Tras valorar su "coherencia" por apoyar el estado de alarma, pues es lo que tocaba hacer, sí ha subrayado su sorpresa al constatar que su formación ve "con buenos ojos" los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que aumentan de forma histórica el gasto público y sube los impuestos a las empresas del Ibex, algo que le parece "contrario a la ideología" que abandera el partido naranja.

Finalmente, Echenique ha considerado "legítimo" ese cambio de rumbo de Ciudadanos en su afán de "salirse de la foto de Colón" pero le ha aconsejado que en ese esfuerzo "no se deje atrás su programa electoral".

PIDE ALIGERAR LA CARGA ECONÓMICA POR LA COMPRA DE MASCARILLAS

Sobre la cuestión del estado de alarma, Echenique ha animado a fomentar mayores descargas de la aplicación de Radar Covid, fomentar el refuerzo de la sanidad en las distintas comunidades y ha apelado a trabajar para "encontrar alguna solución" para "aligerar las cargas económicas" para comprar mascarillas y geles hidroalcohólicos.

También ha preguntado al ministro sobre si van a actualizarse los datos sobre test de seroprevalencia, pues parece claro que en la segunda ola se ha producido transmisión comunitaria.