Echenique bendice la idea de unos chavales de las Rozas que han llamado a su equipo de fútbol el 'Elche-Nike'

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, aplaude la iniciativa de unos jóvenes de Las Rozas (Madrid) que le pusieron por nombre a su equipo de fútbol amateur el 'Elche-Nike'. Señala que no solo no le parece mal sino que se plantea ir a verles jugar.

La anécdota la ha compartido el dirigente de Podemos en su cuenta de Twitter, donde ha explicado que gracias a que la madre de uno de los chavales le contactó, pudo conocer que el ayuntamiento había prohibido al equipo ponerse ese nombre porque podía resultar ofensivo para el político morado.

En el tuit, recogido por Europa Press, Echenique explica que "alucinó" cuando le dijeron que el consistorio, gobernado por el PP, no les permitía llamarse así: "Claro que no me ofende. ¡Aúpa Elche-Nike!", añade.

UNA MADRE LE CONTACTÓ

El dirigente morado comparte además un link al blog 'yonosoyunainfluencer' de la periodista Ángela Beato, donde explica que los responsables del campeonato municipal optaron finalmente por que el equipo se llamara 'Nike-Elche'.

Ante esa decisión, la madre de uno de los jugadores decidió ponerse en contacto con Pablo Echenique, para preguntarle si efectivamente le molestaría que usaran ese juego de palabras para llamar al conjunto amateur. Y el político de Podemos, quien suele encajar sin problemas e incluso hacer bromas de su situación fruto de la atrofia muscular espinal que sufre, no dudó en dar el visto bueno al nombre original.