Echenique, sobre Díaz Ayuso: "Parece que en el PP no tienen a nadie que no esté manchado por la corrupción"

Publicado 12/01/2019 14:07:13 CET

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha valorado el reciente nombramiento por parte del líder del PP, Pablo Casado, de la candidata de los populares a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diciendo que "parece que en el PP no tienen a nadie que no esté manchado por la corrupción".

En declaraciones a la prensa, Echenique ha subrayado que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (OCU) ha identificado a Ayuso como "el canal de comunicación entre la Púnica y el Gobierno de Esperanza Aguirre", a raíz de un correo electrónico en el que la ahora candidata "pidió una campaña para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre".

"Todos los intentos por regenerarse fracasan", ha añadido. Para Echenique, la corrupción es un problema "estructural" al PP, ya que "no solo hace políticas para beneficiar a los que más tienen y machacar a la clase trabajadora, sino que también lo hacen violando la ley con redes de corrupción que aprovechan lo público en beneficio propio".

En este mismo sentido también se ha pronunciado la diputada por Cádiz en el Congreso y secretaria de Participación de Podemos, Noelia Vera, al señalar que Casado nombró a Ayuso "no se sabe cómo, pero suponiendo que a dedo".

Por el contrario, Vera ha defendido que en su partido se celebran primarias y se somete a votación las principales decisiones y se ha mostrado "preocupada" porque el PP "diga que no" a los permisos de paternidad y maternidad, a que no doten de presupuesto al pacto de violencia machista o "hablen de violencia doméstica y no machista", en su opinión, por su "acercamiento" a Vox.

"Frente al avance de las extremas derechas, la respuesta es participación, participación y mas participación, esencial para combatir esos mensajes y para construir herramientas para que demuestren que se puede hacer política de forma diferente", ha apuntillado Vera.