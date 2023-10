Echenique se mofa de la renuncia de Colau a ser ministra: "A mi también me lo pide todo el mundo por la calle"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se ha mofado de la decisión de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau de no ser ministra y ha bromeado con que a él también "se lo pide todo el mundo" y que la "presión ambiental es tremenda".

"A mí también me pide todo el mundo que sea ministro. Me lo dicen por la calle. La presión ambiental es tremenda. Pero he decidido que no voy a ser ministro", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'X', donde ironiza también de la máxima que ha repetido estos días Sumar de que no se está hablando de ministerios de su cuota de cara al futuro organigrama del eventual Ejecutivo de coalición.

El exdiputado arremetido ayer contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, al espetar que "vuelve la vieja política, vuelve la mentira" tras afirmar la vicepresidenta segunda que Podemos "desde el minuto uno" forma parte de las decisiones y conoce el alcance del acuerdo de gobierno suscrito con el PSOE, cuando cargos de la formación morada como la ministra Irene Montero señalaron que el martes al mediodía no tenían detalle del pacto.

Y hoy ha vuelto a emitir un mensaje similar adjuntando una información audiovisual con las palabras de Colau que se descartaba como ministrable.

Esta mañana líder de BComú en el Ayuntamiento en el Ayuntamiento de la ciudad condal ha desvelado su decisión de no ser ministra pese a las insistencias de su espacio político, algo que adopta por motivos personales y políticos.

"Mi espacio político me ha pedido insistentemente que me plantease ser ministra, pero ya he dicho que no", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, donde ha asegurado que lo rechaza por motivos personal y político.

POLÉMICA ENTRE COLAU E IGLESIAS

Presisamente Colau ha mantenido una fuerte polémica con el exlíder de Podemos Pablo iglesias después de que instara al partido morado a cumplir el acuerdo programático de coalición entre PSOE y Sumar, dado que en caso contrario no recibiría el retorno económico de la subvención electoral que le corresponde a la coalición (del 23% del total del grupo).

Por su parte, Iglesias acusó a la exalcaldesa tras estas palabras de tener "frustración autoritaria" y de faltar el respeto a la autonomía política de los morados dentro de Sumar.

Hoy, el portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha pedido que estas discrepancias internas se aborden a nivel interno, no en el debate público, y no piensa que sea "positivo" entrar en una "fase de declaraciones y contradeclaraciones", dado que eso les aparta de lo fundamental que son las preocupaciones de los ciudadanos.

De esta forma, ha advertido que "perder el tiempo en esas polémicas" no es positivo y cree que "todo el mundo tiene que moderarse".