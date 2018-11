Echenique tacha de "incoherente" que Sánchez ofrezca a PP y Cs negociar los PGE

Publicado 31/10/2018 11:21:49 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización, Pablo Echenique, ha considerado este miércoles que no es "coherente" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrezca al PP y Ciudadanos negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha asegurado que no es "muy coherente" que Sánchez haya realizado esta oferta a un líder como Pablo Casado que tachó la semana pasada al presidente del Ejecutivo de "golpista".

"Además creo que no va a querer el PP. No se va a dar ese escenario y no tenemos mucho en común con ellos", ha subrayado el dirigente 'morado', quien ha tachado la propuesta de "incoherente" también en lo económico ya que, a su juicio, los 'populares' tienen unas posiciones en las Antípodas de lo acordado entre el Gobierno y Podemos.

Este mensaje de Podemos llega después de que este martes, Sánchez se ha mostrado "abierto" a hablar con todas las fuerzas parlamentarias del Congreso, tanto "a izquierda y derecha", para "lograr los mejores Presupuestos que necesita España para el próximo año".

"Estoy dispuesto a hablar con todos y cada uno de los grupos si hay voluntad real de que no haya bloqueo", ha subrayado el jefe del Ejecutivo, tras tender la mano explícitamente a PP y Ciudadanos, ya que ha defendido dejar atrás el "bloqueo" y abrir una "nueva etapa" presidida por el diálogo y el acuerdo.