El economista Francisco de la Torre presenta su dimisión de la dirección de Ciudadanos

El economista Francisco de la Torre ha presentado este jueves su dimisión en el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación naranja.

El propio diputado había anunciado recientemente que estudiaba dejar el proyecto en el que se embarcó en 2015 y este mismo jueves ha trasladado a la dirección del partido liderado por Albert Rivera su decisión de dejar la dirección de la formación.

De la Torre es miembro de la Ejecutiva, responsable de política fiscal y secretario de Programas de la Comunidad de Madrid, además de diputado por esta comunidad autónoma reelegido en las elecciones del pasado 28 de abril.

El diputado de la formación naranja, fichaje del partido en las elecciones de 2015, anticipó a principios de este mes que estudiaba la posibilidad de regresar a la Agencia Tributaria, ya que hasta su incorporación a Ciudadanos, era inspector de Hacienda y en la actualidad está en situación de servicios especiales.

Entre los motivos que le habrían llevado a tomar esta decisión está el planteamiento estratégico de la formación a la que pertenece ya que cree que el partido 'naranja' debería formar parte de la solución a la situación actual de bloqueo en la investidura. Además, no termina de entender a dónde van como partido y tampoco que no se busque una solución intermedia cuando se da un "no" radical a Pedro Sánchez y tampoco se quieren elecciones, según explicaron entonces fuentes cercanas al diputado.

Otra razón, añaden las mismas fuentes, es que el equipo económico está desmantelado. A la salida de Toni Roldán y las discrepancias manifestadas por el eurodiputado Luis Garicano con cierto distanciamiento de la dirección, se ha sumado que los técnicos del departamento se han ido yendo a distintos proyectos. Esto ha implicado, alegan los consultados, que con una oficina económica desmantelada, la producción de ideas del proyecto esté frenada.

Su dimisión se produce después de los abandonos del jurista Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Ciudadanos, Xavier Pericay, cofundador de la formación naranja, el ex portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido, Toni Roldán, o del europarlamentario Javier Nart, entre otros.

Como miembro de la Ejecutiva de Cs, Francisco de la Torre participó en la votación que realizó Ciudadanos que fue pedida por los eurodiputados Luis Garicano y Javier Nart, en la que proponían pronunciarse sobre abrir una vía de negociación con Pedro Sánchez. De la Torre votó con la mayoría ya que no quería contribuir a que hubiera divisiones en el partido, precisan las mismas fuentes.

De la votación resultó que 24 miembros de la Ejecutiva 'naranja' optaron por seguir con el "no" a Sánchez, cuatro votaron en contra y hubo tres abstenciones. Este resultado provocó la inmediata dimisión del órgano de dirección de Ciudadanos del eurodiputado Javier Nart.