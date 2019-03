Edmundo Bal asegura que Sánchez tiene que prometer que no habrá indultos en el juicio del procés: "Sería frustrante"

Publicado 19/03/2019 9:01:57 CET

El abogado del Estado Edmundo Bal, fichado por Ciudadanos para concurrir en las listas electorales al Congreso por Madrid, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que prometer que no habrá indultos en caso de que haya una sentencia condenatoria en el juicio del procés.

"Habría que preguntarse que pasará el día de mañana, si hay una sentencia condenatoria y si el presidente del Gobierno puede prometer que no habrá indultos, eso es lo más importante", ha asegurado Bal en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por el desarrollo del juicio.

Sobre si pensaba que había razones para pensar que se emitirá un indulto, Edmundo Bal ha señalado que "con lo que se ha visto ya", con la rebaja de la acusación de la Abogacía del Estado mientras se negociaban los Presupuestos, no puede descartar que pueda producirse, algo que achaca al "afán" de Sánchez de mantenerse en el poder "a cualquier precio".

Bal fue cesado con la llegada del gobierno socialista tras negarse a firmar la acusación de la Abogacía del Estado que apuntaba a un delito de sedición y no de rebelión.

De está forma, el candidato de Ciudadanos ha alertado de que el juicio contra los líderes independentistas ha supuesto un trabajo "gigantesco" por parte del magistrado instructor, de las acusaciones, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y ha lamentado que todo pueda "quedar en nada" debido a "algún tipo de componenda política". "Sería muy frustrante", ha resumido.

Sobre el desarrollo del juicio y si consideraba que, a tenor de lo visto, cabía la acusación de rebelión, ha preferido no pronunciarse. "No me gustaría que el salto que doy a la política no se viera como una interferencia en el juicio", ha alegado.